عين على الأحداث..الحقيقه لا غير..!

حميد عبد القادر عنتر ||

طالما وتحالف العدوان والمجتمع الدولي يتهم اليمن انهم تابعين لايران وسلطة صنعاء تدعمها ايران وفي كل وسائل اعلامهم. وكبار المنظرين والساسة يكتبو ويصرحو في وسائل اعلامهم ان الصراع بين ايران والسعودية واليمن مسرح للعمليات العسكرية والذباب الالكتروني التابع لتحالف العدوان يغرد ان ايران هي من تدعم سلطة صنعاء والعدوان العالمي هو بسبب تدخل ايران والحد من توسع نفوذها في دول المنطقة هذا هي الاسطوانة المشروخة الذي يرددها الذباب الالكتروني وقادة دول العدوان من اجل شرعنة احتلالها لليمن واستمرار الصراع العسكري، والعدوان على اليمن

مع ان ايران ليس لها تدخل عسكري اطلاقا في اليمن ولايوجد جنود ايرانيين او سلاح ايراني كما يرددة ابواق العدوان والذي هو حاصل هو ان دول محور المقاومة تدعم اليمن سياسيا واعلاميا فقط

والحقيقة واضحة للعالم اجمع ان الذي يشن عدوانة على اليمن هو النظام السعودي والاماراتي بضؤ اخضر من واشنطن. والصراع مصالح والمستفيد من استمرار العدوان شركات السلاح الامريكية والبريطانية والادارة الامريكية والكيان الصهيوني وتجار الحروب فقط

لكن طالما دول العدوان تبرر عدوانها على اليمن ان اليمن حديقه خليفة لايران نطالب ايران وكل دول محور المقاومة بالتدخل العسكري المباشر ودعم اليمن عسكريا وتوجية ضربه عسكرية لدول العدوان المطبعة مع الكيان الصهيوني وقدية تهمة ورد الصاع صاعين لدول العدوان

لان اليمن يدافع عن الامة العربية والاسلامية جمعا ويخوض معركة التحرر والاستقلال ويواجة اكبر عدوان كوني شهدتة الكرة الارضية لم يشهد له التاريخ مثيل ولابد من تحرك قوي وتسجيل موقف واتاحة الفرصة للشعوب. التابع لدول المحور وكافة شعوب واحرار العالم للانتفاضة والخروج بهبة شعبية وتنظيم وقفات احتجاجية ضد تحالف دول العدوان ومن خلفهم قوى الاستكبار للمطالبة بفك الحصار المطبق على اليمن وسرعة وقف العدوان وتحريك. ملفات جرائم الحرب الذي ارتكبها تحالف دول العدوان باستهداف الاطفال والنساء والشيوخ وتدمير المشافي والمدارس والمصانع والطرق والجسور والبنية التحتية منذ سبع سنوات في محكمة الجنايات الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها. هذا والعاقبة للمتقين

انتهي

✒️حميد عبد القادر عنتر

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