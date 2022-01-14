اليمن

الحوثيون يعلنون إلحاق خسائر فادحة بـ”ألوية العمالقة”


أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثية أنها تصدت “لزحف واسع لمرتزقة ودواعش الإمارات”، وكبدتهم خسائر فادحة، في إشارة إلى ألوية العمالقة المدعومة من الإمارات.

وقال المتحدث باسم تلك القوات العميد يحيى سريع، إن الزحف كان باتجاه مديريات حريب وعين، وأشار إلى أن الزحف لم يحرز “أي تقدم رغم الغطاء الجوي المكثف بأكثر من 24 غارة جوية”.

وأشار سريع إلى أن القوات المسلحة كبدت المهاجمين “خسائر فادحة حيث تم تدمير وإعطاب ست مدرعات وإصابة أكثر من 40 بينهم قادة ألوية وكتائب”.

وأضاف سريع عبر “تويتر” أنه “تم استهداف تجمعات العدو بأربعة صواريخ باليستية وطائرة مسيرة وكانت الإصابة دقيقة أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات”.

ودعا سريع “أبناء وأهالي مرتزقة الإمارات لسحب أبنائهم من الزج بهم في معارك لا تخدم سوى أمريكا وأذنابها في المنطقة”، وتوعد بأن مناطق القتال “ستكون محرقة لهم”.

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