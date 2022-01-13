اليمن..رصد 95 خرقاً جديدا لقوى العدوان السعودي في الحديدة

أعلنت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة، مساء اليوم الخميس، رصد 95 خرقاً لقوى العدوان بالمحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن خروق قوى العدوان تضمنت محاولة تسلل وغارة لطيران حربي على حيس، واستحداث تحصينات في حيس والجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروق تضمنت أيضا تحليق 6 طائرات حربية، و 7 طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس، و23 خرقا بقصف مدفعي لعدد 159 قذيفة، و 49 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.