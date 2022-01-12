اليمن

اليمن/ عاصفة العدوان اكبر فضيحة وتفاصيلها فضائح

102 2022-01-12

 

هاشم علوي  ||

 

اعلان عاصفة العدوان السعوصهيوامريكي المسماه عاصفة الحزم اكبر فضحة بتاريخ العالم المعاصر والتي سقطت عناوينها الكاذبة عند اقدام الشعب اليمني وقواته المسلحة ولجانه الشعبية.

كل اعمال تحالف العدوان في اليمن فضائح وكل فضيحة كفيلة بتعرية التحالف وكشف زيف اهدافه وتعرية المجتمع الدولي ومنظمات الامم المتحدة وكفيلة بإحداث ثورة شعبية عارمة لدى شعوب العالم الحر والثالث والمتخلف.

كل شيئ تكشف وانجلت الامور واتضحت الصورة وبان المستور وكل الاوهام والسرديات التي اعلنها وسوقها تحالف البعران انكشف ونسف من قبل الشعب اليمني المجاهد العظيم الصابر المصابر.

كل يوم ترتكب دول تحالف البعران جريمة في حق المدنيين والمرافق والاعيان المدنية فهي فضيحة تضاف الى فضائح وفضائع تحالف الخزي والعار السعوصهيوامريكي  .

قلنا ان اعلان تحالف البعران ان سفينة روابي تحمل معدات طبية فضيحة وان اعلان تحالف البعران لادلة دامغة لوجود خبراء من ايران وحزب الله فيما ساقه واعلنه فضيحة، وقلنا ان ما اعلنه وسوقه ناطق الخزي والعار عن وجود صواريخ في ميناء الحديدة فضيحة وان اعتراف ناطق التفاهة والحقارة بان مقطع الفيديو الذي سوقه والمجتزء من فلم وثائقي امريكي ركبت مقاطعه من تصوير احد الضباط الامريكيين لصواريخ عراقية ابان غزو العراق خطأ هامشي فهذه فضيحة اخرى واعلان ناطق بول البعير عملية عسكرية جديدة اسماها حرية اليمن السعيد فهذه الفضيحة التي تؤكد كل الفضائح السابقة وتسقط كل من تعامل معها على انها حقيقة في وحل الفضائح والخزي والعار وكما يقال اراد ان يكحلها فأعماها.

الواضح ان كل مايفعله تحالف الفضائح اصبح مقرفا ومقززا وتافها وسكوت العالم والشعوب المنبطحة اكثر تفاهة وقرفا فلم يعد مايستفز الشعوب والمجتمع الدولي بعد ان هجنته دول البعران الخليجية بالمال وشراء المواقف وتدمير الشعوب واشعالها واشغالها بنفسها وبمشاكل داخلية جعلتها اضحوكة عالمية تتلقف ما يقوله البعران من فضائح وتطبيع وانسياق كالخراف والعجول طمعا بفتات موائدالبعران وتحقيقا لمصالح شركات السلاح الدولية.

الخطاب المهزوز والمهترء لتحالف البعران ومن يقف خلفه  بالدعم والتسليح سقط سقوطا مدويا مع سقوط عاصفة الوهم التي سقطت منذ سقوط اول قطرة دم يمنية وكلها من اولها لاخرها فضيحة والعدوان فضيحة ومزعوم الشرعية فضيحة ومزعوم الحضن العربي فضيحة ومحاربة ايران والشيعة في اليمن فضيحة وحصار الشعب اليمني ومنع دخول الغذاء والدواءوالمشتقات النفطية فضيحة وكل من اصطف في صف تحالف العدوان يعتبر فضيحة وعملية تحرير الحر فضيحة.

الشعب اليمني الرقم الصعب بالمعادلة ولانه لم ينساق وراء المطبعين والصهينة فستظل تمارس بحقه الفضائع والفضائح وبدوره يسقطها ويعريها وينسف اركانها ويسقط ادوات الفضيحة.

انه العته ان لم يكن الزهايمر والشعب اليمني والقوات المسلحة واللجان الشعبية كفيلون اسقاط كل المؤامرات ويتجه نحو النصر المؤزر الذي يجعل اولئك الحثالات يدسون رؤسهم كالنعام بالرمال متناسين  ان مؤخراتهم مكشوفة للجيش اليمني والشعب اليمني العزيز.

اليمن ينتصر

العدوان يحتضر

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