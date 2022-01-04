اليمن

اليمن/ جرائم العدوان مع سبق الأصرار والترصد


 

محمد صالح حاتم ||

 

على الرغم من أن تحالف العدوان ارتكب آلاف الجرائم بحق ابناء الشعب اليمني منذ بداية عدوانه، وكلها بشكل متعمد،  وتحت ذارئع كاذبة واعذار واهية لاتبيح له قتل الأنسان وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، ولن تعفيه من تحمل المسؤلية، ولن تحمية من المسأله القانونية.

إلا أن التحالف السعودي الامريكي مع نهاية العام 2021م- بداء يستخدم الطريقه الأسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ، وهي الاعلان  انه سيقصف المكان الفلاني او مبني مدني معين او منشأة مدنية بعينها ، ويدعوا المواطنين للأبتعاد عنه ، كونه اصبح هدفا ًعسكريا ً، هذه الطريقه الاسرائيلية الهدف منها هو اسقاط الحجه وعدم تحمله المسؤولية في حال سقط قتلى وجرحى من المدنيين ، عند الملاحقه القانونية من قبل الدولة والمنظمات الحقوقية، مستقبلا، وهو مابت يخشاه بن سلمان وبن زايد وهي ورقه ضغط  ستستخدمها امريكا وبريطانيا عبر من تسميهم نشطاء حقوقيين وقانونيين ومنظمات حقوقية وانسانية، والهدف ابتزازهم وحلب ماتبقى  معهم من اموال مقابل السكوت عن جرائمهم بحق ابناء الشعب اليمني.

فأعلان تحالف العدوان أنه بداء بأسقاط الحصانه عن منشأت مدنية في صنعاء وغيرها من المحافظات ومنها ما اعلن عنه انه سيقصف مطار صنعاء،وموقع  التشريفات التابع للمطار وهو ماتم بالفعل، وكذلك منفذ عفار الجمركي في البيضاء، ومدينة الثورة الرياضية بصنعاء والتي تراجع عنها في الفترات الاخيرة، وقصف بديلا ًعنها شارع الزبيري والذي يتواجد فيه عدة مستشفايات حكومية وخاصة وهو ما تسبب من دمار كبير في مستشفى العليا والمغربي وغيرها،وطلبه من المواطنين الابتعاد عن هذه الاماكن يسعى من خلالها التحالف إلى بث الخوف والرعب بين المواطنين ، ونزوحهم من منازلهم، وكذلك اقلاق الأمن السكينة والاستقرار التي باتت تشهده المحافظات والمدن التي خارج سيطرة قوات تحالف العدوان ومرتزقته.

فما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم بحق ابناء الشعب منذ بداية العدوان وحتى اليوم هي جرائم متعمدة ومقصوده مع سبق الأصرار والترصد ، لن تسقط بالتقادم وسيتحمل مسؤلية كل قطرة دم سفكها بحق ابناء الشعب، وكل حجر دمرها في البناء التحتية المدنية العامة والخاصه،وإن سكوت الامم المتحدة والمنظمات الحقوقية والأنسانية عن هذه الجرائم دليل على مشاركتها في قتل الشعب اليمني.

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
من تموز إلى سيف القدس إلى سواحل الحُدَيدَة.
اليمن/ سفينة روابي بين  إدعاءات العميد المالكي وإثباتات  العميد سريع
اليمن/ جرائم العدوان مع سبق الأصرار والترصد
بعد الحصاد إعلان القبض على السفينة الاماراتية اربك تحالف العدوان 
اليمن/ 2022 عام التحرير والتذكير!!
اليمن/ الحملة الوطنية لإعادة المغرر بهم لدى تحالف العدوان
عام جديد.. ولا جديد لتحالف العدوان
كلام وإيضاحات لمن يرتكبون الحماقات!!
أكشن .. كوميدي .. تراجيدي !!
تحالف العدوان وبعثرة الأوراق..
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك