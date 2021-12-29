من قتل وحاصر شعب اليمن هو عدوهم..!

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

مشكلة المستكتبين من دول الرجعية العربية صنيعة الاستعمار يتنمرون ضد ماتبقى من العرب أصحاب الكرامة والشهامة، وينسبون لهم ماهو موجود فيهم، من شن الحرب على اليمن هي السعودية وتحالفها الذي جمعته بالمال، بل بيان إعلان بدء الغزو اذيع من قبل سفير السعودية بوقتها في واشنطن أبن الجبير، كانوا يتوقعون حربهم مثل حرب الأيام السبعة وينتهي كل شيء، لكن الذي حدث هم بدأوا الحرب وليس في مقدورهم إنهاء الحرب التي تجاوزت السبع سنوات، وخلال هذه السنوات التي تعرض لها شعب اليمن الشمالي إلى أبشع حروب الحصار والتجويع والقتل وانعدام الخدمات، استطاع أبناء اليمن تطوير قدراتهم الذاتية وطالت صواريخهم عمق الأراضي السعودية.

مشكلة المستكتبين من دول البدوية الوهابية مشكلة جدا كبيرة لاتصدقها عقولهم في أن من قاوم وصنع النصر في اليمن هم أبناء اليمن الحفاة، سواء

صدق او لا يصدق عديم عديموا الضمير، لايمكن أن يعلق هؤلاء انهزامهم على غير اليمنيين، فلقد كان مع هؤلاء كل قوى الشر والظلام والإرهاب بالعالم.

عجيب أمر العربان يحاولون استغفال عقول البسطاء، القضية لاتحتاج محلل بقدر ماتحتاج ضمير وتحرر من العبودية، بالله عليكم الذي قاتل وحرر جنوب لبنان في إمكانياته البسيطة وهزم التيارات التكفيرية الداعشية ممكن ان يكون اخطر على أبناء الشعوب العربية من اسرا...ئيل، ويصبح أنظمة الرجعية العربية الذين طبعوا بشكل مجاني وفتحوا اسواقهم إلى بني صهي...ون.. اصبح هؤلاء حريصين وناصحين، وأصبح من ينشر أفكار ابن تيمية الأرض الخصبة لكل مجاميع الإرهاب والقتل مصلح ومعتدل ووسطي.

الإعلام البدوي الوهابي طبل وزمر أن المتحدثُ الرسمي باسم التحالف العربي لتجويع وقتل الشعب اليمني والذي يسمونه في ( التحالف العربي لإنقاذ اليمن) العميد تركي المالكي، كشف بالأدلة تورط …… في تجهيز

الصواريخ والطائرات المسيّرة وإطلاقها من مطار صنعاء؟؟

بعد مؤتمر هذا المفتري بيومين تم إعادة فتح مطار صنعاء أمام رحلات الأمم المتحدة.

المعروف أن أكثر الناس كذبا هم الإعلاميين والمغردين العرب بشهادة صاحب شركة بريطانية لصناعة الكذب، نفسه اعترف وقال بقدر ما رأينا كذب في وسائل التواصل الاجتماعي دخلت عندي فكرة استفيد من هذه الأكاذيب لكي اصنع شركة تجارية لصناعة كذب، نفس هذه الشركة تعرض لها الإعلام الأمريكي وتم مسائلة مدير الشركة بسبب تورطه في دعم حملة ترامب في انتخابات عام ٢٠١٦ مدير الشركة قال اسست الشركة واستفاديت من الحجم الهائل من أكاذيب العرب في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وفي القنوات الفضائية،

تصوروا قالوا تحول مطار صنعاء الدولي «المدني» لقاعدة عسكرية ومخزن للصواريخ والمسيّرات وقاعدة لإطلاقها، ورغم القصف الكثيف للمطار وتدميره هاهو يتم فتح المطار في أقل من يومين لكي تهبط به وتقلع طائرات البعثات الدولية مرة ثانية.

‏العداوات الاعلامية بين الدول قد تكون في كثير من الأحيان ما أسماه تشيرتشل بسياج الأكاذيب التي يطلقونها لحماية الحقيقة.

‌‎العداوات المصطنعة وسيلة للإلهاء.

عندما تنشر مثل هكذا قول إلى تشرشل في وسط الأعراب تجدهم يخلطون الأوراق ويظهرون الأطراف المقاومة أنها تربطها علاقات وثيقة مع الأعداء، رغم أنهم من صنيعة الاستعمار وتوجد زيارات للمسؤولين من تلك الدول مع الدولة المحتلة للشعب الفلسطيني وياليت هذه الزيارات والعلاقات أعادت الفلسطينيين أراضي عام ١٩٦٧ بشكل كامل لسلطتهم الفلسطينية.

قال أمير المؤمنين الإمام علي بن ابي طالب ع [لاتستوحشوا طريق الحق من قلة سالكيه].

نحن لا طريق الحق ورغم كثرة من سلك طريق الباطل لأن هؤلاء مصيرهم الفشل والخسران، في القرآن وصف الله ابراهيم ع (إنَّ إبراهيمَ كان امة).

كثرة المهرولين نحن كسب الريال والدولار من الصحف الخليجية ووسائل اعلامهم الخروج لا يضر أحداً ممن بقي يحافظ على قيمه وشرف المهنة وقول كلمة الحق، البقاء في طريق الحق وقول الكلمة الصادقة هوفضلٌ من الله على من يعرف نعمة الله عز وجل، ورغم يساريتي اقولها وبصراحة أنَّ شريعة السماء تسير غير آبهة بأسماء المتخاذلين ، تسقط أسماء وتعلو أسماء والمسيرة متواصلة ودولة الحق والعدل قادمة لا محال من ذلك.

نختم بقول إلى الإمام علي بن أبي طالب ع [ الإمام علي (عليه السلام): فقد البصر أهون من فقدان البصيرة].

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.