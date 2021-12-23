اليمن

اشكالية أيرلو لدى المرتزقة وتحالف العدوان

34 2021-12-23

 

هاشم علوي ||

 

السفير الايراني في اليمن حسن ايرلو رحمة الله عليه السفير الوحيد الذي كسر العزلة الدبلوماسية والحصار السياسي على اليمن.

حسن ايرلو دخل اليمن قبل عام بظهور مفاجئ افزع المرتزقة وسبب لهم اشكالية كيفية الوصول الى صنعاء رغم حصار تحالف العدوان برا وبحرا وجوا واغلاق مطار صنعاء الدولي.

وصول السفير الايراني العام الماضي بصورة غامضة وحضوره الفعاليات الدينية والاجتماعية وتحركه كدبلوماسي حمل مظلومية الشعب اليمني وحمل رأسه على كفيه مجاهدا صامدا الى جانب الشعب اليمني دفع اعلام تحالف العدوان الى نسج القصص الخيالية والمكذوبة والتظليلية تجاه علاقة سعادة السفير بصنعاء في محاولات للنيل منه ومن الجمهورية الاسلامية الايرانية والنيل من الشعب اليمني وانتصاراته في مختلف الجبات واسقاط الهزائم التي يتلقاها تحالف العدوان وادواته على وجود السفير الايراني بصنعاء والترويج الاعلامي المكذوب بانه القائد العسكري للمواجهة ضد العدوان وانه مخطط ومنفذ معركة تحرير مدينة مارب وانه ومعه الحرس الثوري يهرب السلاح والصواريخ والطائرات المسيرة الى صنعاءوغيرها من الترهات التي لاتمت للواقع بصلة وتحاول دول تحالف العدوان تغطية هزائمها بغربال ايران والحرس الثوري الايراني وحسن ايرلوارحمه الله.

السفيرالايراني بصنعاء سبب إشكالية لدى المرتزقة واعلام تحالف المرتزقة الذي استجلب الى شاشاته الكثير من المحلحلين المرتزقة والخونة لتحليل وتفسير كيفية وصول السفير الايراني الى صنعاء والدور الذي يقوم به  ومثل ذلك فعلت ادوات التحالف اعلاميا عندمغادرة السفير الايراني مطار صنعاء حيث نسجت القصص واستجلبت المرتزقة من الرياض والدوحة وابوظبي والقاهرة والمناطق المحتلة الى شاشاتها المقرفة لتحليل كيفية خروج ايرلو من صنعاء وسيقت في تلك الحوارات والتحليلات والنقاشات الكثير من الاكاذيب ومحاولات تزييف الواقع عمدا فمنهم واقصد اولائك الامعات التافهة من المرتزقة من يقول انه اصيب في مارب بغارة جوية ومنهم من يقول انه غادر على خلفية خلافات بين صنعاء وطهران ومنهم من يقول انه غادر على خلفية صراع جناحي صعدة وصنعاء في مكون انصار الله ومنهم من يقول ان اصابته بمرض كورونا تغطية لعملية المغادرة وتهريب اسلحة عبرالطائرة التي اقلته من مطارصنعاء الى البصرة العراقية وتهريب قيادات حوثية كما قيل عبر نفس الطائرة وهاااااااااات ياقصص وهاااااااااات ياهبالااااااااات كل ذلك حصل ولم يكلف احد من اولئك التافهين ان يسئل نفسه من سمح للطائرة بدخول الاجواء اليمنية وهي مغلقة من قبل تحالف العدوان ومن سمح بوصول الطائرة ومغادرتها مطار صنعاء الدولي وهو المغلق والمحاصر،ولم يجرؤ محلل تافه او مذيع حقير ان يسأل عن التفاهمات الايرانية السعودية التي تمت بوساطة عراقية في بغداد لنقل السفير حسن ايرلو الى ايران للعلاج ولظروف صحية.

هذا لانهم لايجرؤن ان يشيروا باصبع الى اسيادهم ولانهم ادوات تحت احذية تحالف العدوان الذي لم يعرهم اي اهتمام وتركهم يهرفون بمالايعرفون لعنة الله عليهم.

ولعلنا نضع سؤالا للمرتزقة الخونة هل مغادرةالسفير الايراني اثرت على معركة مارب وهو الحاكم العسكري لصنعاء ومهندس معركة مارب كماتزعمون؟!!!!!!

وفاة سعادة السفير الايراني المجاهد حسن ايرلو اصاب الشعب اليمني بالحزن وعبرعن تعزيه للشعب الايراني والقيادة الايرانية واسرة السفير رحمة الله تغشاه وحقق انتصارات ومازال يحقق الانتصارات في مارب والجوف والعمق السعودي وكافة الجبهات ومازال يكشف عورة المرتزقة واسيادم ويعريهم كل يوم ويفضح زيفهم وادعاءاتهم فإيران وضعت قدمها على رقبة تحالف العدوان واخرجت سفيرها للعلاج رغم انف تحالف القذارة الذي لايخضع سوى بالدعس ولهذا لجأ طيران الوقاحة لتدمير مطار صنعاء الدولي حقدا وحنقا للاذلال الذي وقعت تحته من الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وهذا ينم عن عجز تحالف العدوان امام ايران ويذكر باستباقية استهداف مطار صنعاء الدولي بداية العدوان عندما ارسلت ايران طائرة لكسر الحصار عن الشعب اليمني ومطار صنعاء فلم تجرؤ دول التحالف التعرض للطائرة الايرانية او اعتراضها بمقاتلات الاف ستة عشر انما ارسلتها لتدمير مدرج مطار صنعاء لمنع وصول وهبوط الطائرة الايرانية اليست هذه اعمال الجبناء ومثل ذلك فعلت بعد مغادرة السفير حسن ايرلو رحمة الله عليه مطارصنعاءالدولي.

تعازينا للجمهورية الايرانيةحكومة وشعبا ولاسرة السفير حسن ايرلو رحمة الله تغشاه ولانامت اعين الجبناء.

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