اليمن/ فهل من متعظ ليتراجع عن تصرفاته 

عبدالجبار الغراب

على حكام وأمراء السعودية إدراك حقائق الاشياء الحالية ووقائع الأحداث الجارية والمتغيرات المتلاحقة والشواهد الحقيقية الواضحة: انه لا مناص لكم الا إيقاف الحرب ورفع الحصار ورحيل كل ما تبقى لكم من عتاد او أفراد او جماعات من ارض اليمن, وانه مع استمرار عدوانكم ما هو الا مزيدا من شموخ واصرار ورفعه وتصدر لمجريات الأمور والأحداث يخرجها في تواصل واستمرار كل شعب اليمن والإيمان في مختلف المجالات والمواقف والمناسبات فمن الانتصارات في جبهات القتال الى إظهار مدى التلاحم والترابط والتكاتف والتكافل بين اليمنيين فالأفراح ومظاهر الأعراس بعشرات الآلاف احتفل بهم اليمنيين عن طريق الهيئه العامه للزكاه والزراعة في تواصل وإنتاج وإصلاح للأرض ودعم المزارعين للوصول الى مرحله الاكتفاء الذاتي وها هي الألقاب الرياضية ولأول مره في تاريخ الجمهوريه اليمنية يرفع اشبالها الكاس ومن عقر دار مملكه الشر والرمال يحقق اليمنيين الانتصار ويفوزن على السعودية ويرفعون اسم اليمن عاليا فهل من متعظ او للقادم بقيه في تقزيم حجم السعودية المقزم والصغير بفعل ضربات اليمنيين المتواصلة عبر سنوات عدوانكم وحصاركم المشؤوم

وليعلموا وان يتعضوا ان الله مع الشعب اليمني المظلوم وهو الله الذي ساند ودعم وأيد ليكون

في زمن الانصار تحقق الإعجاز, أعراس, وأفراح وتتويج بالألقاب, رغم العدوان والحصار , حقيقة اذهلت العالم وأظهرت الحجم الصحيح لمكانة وتاريخ وعظمة اليمن وشعبها والتى أحجبها وأخفاها أقزام وحثاله سابقين ومتأمرين على اليمن وأهلها

والله من وراء القصد