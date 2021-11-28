الحقيقه لاغير

✒️حميد عبد القادر عنتر ||

للتعجيل بالنصر ترفيع الشرفاء واقصاء الفاسدين والملفلفين

الشعب اليمني شعب عظيم صمد صمود اسطوري من جراء العدوان الكوني

من بين هولا الشعب ناس استشعرو بالمسؤلية وشكلو جبهة اعلامية دوليه اعلام مجتمعي برز منهم كتاب وكاتبات سطرو باقلامهم جرائم العدوان نقلو المظلومية عرو العدوان السعودي الامريكي كشفو قبح العدون فندو تضليل اعلام العدو بمجهود ذاتي ليس لهم دعم من اي مكون سياسي او من الدوله انما من واجب وطني واخلاقي

وناس ركبو الموجه واستغلو تضحيات الشهداء والمناضلين من خلال التقرب من الممسكين بالسلطة لكي يحظو رضى مراكز القوى وحصلو على مواقع علياء في السلطة بعيد عن اي معيار لشغل الوظيفة العامة تم تعيين في وظائف علياء من هب ودب تحت يافطة المجاملات والوساطة والمحسوبية ابتداء من تشكيل الحكومة والمحاصصه والتقاسم للحقائب الوزارية وتشكلت حكومة الانقاذ على امل ان تلبي مطالب الشعب في بداية تشكيل الحكومة كان هناك تصريحات من الحكومة توفير نصف مرتب للجهازي الاداري للدوله كل شهرين على الاقل وتنزيل الاسعار ومحاربة الفساد ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب لكي يتم التخفيف من معانات الشعب وتوفير الحاجات الضرورية للمواطن كل هذا لم يتحقق بسبب عدم وجود ارادة سياسية وربما عدم اعطاء صلاحيات لكل الوزراء وشخصنة السلطة بمراكز القوى هذا سبب فشل في تحقيق مطالب الشعب

صحيح ان العدوان والحصار عامل رئيسي بسبب اخفاق الحكومة

كذلك عدم التقييم من القيادة للشرفاء والمناضلين والطبقة المثقفة من خلال اقصاء الشرفاء ودعم الملفلفين هذا سبب احباط وتذمر للنخب المثقفة والطبقة السياسية وحملة الاقلام الشريفة مما جعلهم يتفرغو لمواجهة العدوان الكوني بالدرجة الاولى

على كل حال للتعجيل بالنصر اطلاق حركة تصحيح في كافة مؤسسات الدولة تبداء من الاعلى الى الادنئ وترفيع الشرفاء واقالة الفاسدين ومحاسبة لصوص المال العام ومن ثبت تكوين ثروة وامتلاكة عقارات وشركات مستغلا موقعة في السلطة يتم مصادرتها خزينة الدولة وايجاد وعاء نظيف تصب فيه ايرادات الدولة منها دعم الجبهات ومنها توفير نصف مرتب للجهاز الاداري للدولة ورفع شعار الناس تشبع سوى او تجوع سوى لانريد طبقة ثرية وطبقة متوسطة وطبقة فقيرة على حساب الشعب الناس شركاء في السلطة والثروة من خلال محاربة الفساد والتركيز على المؤسسات الايرادية من خلال تفعيل الجهاز الرقابي على المؤسسات الايرادية سيتم الحد من الفساد

في ختام مقالي هذا ادعو النخب السياسية والنخب الاعلامبة والنخب الاكاديمية وكل القوى السياسية الوطنية التي في خندق الوطن الى الاصطفاف الوطني وتوحيد الخطاب الاعلامي وتماسك الجبهة الداخلية واعلان النفير العام من كل قبائل اليمن الشرفاء لرفد الجبهات بالمقاتلين والسلاح والمدد حتى يتحقق النصر والتمكين

هذا والعاقبة للمتقين

انتهى