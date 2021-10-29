اليمن

الحوثيون: تصريحات قرداحي عن اليمن شجاعة وحرة ولا تمثل إساءة لأحد


أشاد مجلس الشورى الذي يتخذ من العاصمة اليمنية صنعاء مقرا له ويخضع لسيطرة جماعة الحوثيين بالتصريحات المدوية والمثيرة للجدل التي جاءت على لسان وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي.

ونقلت وكالة "سبأ" اليمنية المدارة من قبل الحوثيين اليوم الجمعة عن هيئة رئاسة مجلس الشورى ترحيبها في بيان لها بـ"الموقف الشجاع والحر" لوزير الإعلام اللبناني إزاء النزاع اليمني، مشيرة إلى أن تصريحاته "نابعة من إنسانيته وغيرته العربية على الشعب اليمني المظلوم".

وذكرت هيئة رئاسة مجلس الشورى الحوثي أن تصريحات الوزير اللبناني "لا تمثل أي إساءة لأحد كما يحاول المأزومون والمنظوون في صف العدوان الترويج له"،

مستنكرة "الهجمة المنظمة التي تشنها وسائل الإعلام الموالية للعدوان الأمريكي-السعودي على الإعلامي الكبير جورج قرداحي، على خلفية موقفه الرافض لاستمرار الحرب الظالمة على الشعب اليمني".

وعبرت رئاسة المجلس عن تضامنها الكامل مع قرداحي فيما يتعرض له من "ممارسات ومضايقات من قبل الأبواق الإعلامية المرتهنة للمال السعودي"، داعية "أصحاب الأقلام الحرة في العالم" إلى الوقوف إلى جانب الوزير اللبناني و"الشعب اليمني الذي يتعرض لأبشع عدوان في التاريخ الحديث، في ظل صمت مخز ومعيب للمجتمع الدولي".

ويأتي ذلك على خلفية جدل واسع أثارته التصريحات التي أدلى بها قرداحي، قبل توليه الحقيبة الوزارية، إذ قال إن السعودية والإمارات "تعتديان على الشعب اليمني"، وإن الحوثيين "يمارسون الدفاع عن النفس".

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