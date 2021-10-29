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اليمن

ما هكذا يجب ان يقال بأن حرب اليمن عبثية يا وزير إعلام لبنان!!


 

عبد الجبار الغراب ||

 

قلتها بملئ الفم وبقوة وشجاعة وإقدام تجاهلتها معظم وسائل الإعلام الخليجية والعربية على الدوام ولم يتجرأ لا وزير إعلام غيرك يا قرداحي مقاومه لبنان ,  قلت الحقيقة بان الحوثيون يدفعون عن أنفسهم ويوجهون حرب ظالمه شنت عليهم من السعوديين والإماراتين وغيرهم من القوى المتحالفة معهم  , وهي حرب عبثية يجب ان تتوقف على الفور : هنا ما كان يجب عليك قوله هكذا لان ذلك أزعج تحالف العدوان لأنك تمتلك قوة شخصية عظيمة في قول الحق وهو القول الصحيح جراء ما تعرض له الشعب اليمني ومقدراته ومحلات التجار ومستودعاتهم والمخازن لدمار بفعل القصف المباشر والمتعمد بطائرات تحالف العدوان السعودي الأمريكي طوال سبع سنوات وما زالوا مستمرين على منوالهم المتصاعد الذي خلف مئات الآلاف من القتلى والجرحى وشرد ملايين المواطنيين من منازلهم لتصبح اليمن بفعل هذا العدوان الوحشي الهمجي تشكل أكبر كارثة مأساويه عالمية وبإعتراف الأمم المتحدة نفسها.

فكانت لكلمتة الصادقة التى قالها ابن لبنان المقاومة ووزير إعلامها السيد جورج قرداحي هي من أعظم الجهاد لكلمة حق أخرجها بوضوح في وجه أهمج وأحقر عدوان على شعب اليمن والإيمان فقد قالها وزير الإعلام في حكومة جمهورية لبنان مخاطبا مملكة الرمال والإمارات المتصهينه بأن أوقفوا عدوانكم على الشعب اليمني فهي حربآ عبثية لا فائدة  منها , وان الذي لم تسطتيعوا تحقيقه في سنتين لا يمكنكم تحقيقه في سبعة أعوام  او حتى في مئة عام.

فاشتعلت نار الكراهية والأحقاد لد تحالف العدوان ومرتزقته القابعين في فنادق الرياض فور سماعهم لكلام صادق وحقيقة مشاهده ومعروفه لد الجميع ولكن للتجاهل وعدم الإقرار بحقائق الجرائم والانتهاكات التى الحقها تحالف العدوان وسكوت من في الداخل الهب السعوديه ووضعها في صورة هزليه بمجرد سماعها للقول الصحيح لوزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي والذي قال ان حرب اليمن عبثية لا فائده من استمرارها وان الحوثيون اليمنيين يدفعون عن أنفسهم ووطنهم , لتخرج أبواق العدوان وحتى الامين العام لما يسمى مجلس التعاون الخليجي ويطلب الاعتذار من وزير إعلام لبنان متهما إياه بعدم معرفته لحقائق الأمور وما الذي يدور , هذا الخزي والوهن والتخبط العدواني في عدم مواجهتهم لحقائق الأوضاع والأحداث وما نتج عن أفعالهم وهمجيتهم من الاعتداء على اليمن وشعبها جعلهم مغردين خارج أسراب المجتمع الشعبي العربي والإسلامي المطلع بحقيقة ووضوح لما يحدث في اليمن السعيد , فكل الكلمات المحقه والصادقه هي بالنسبة لهم صواريخ بالستية تهز كيانهم ودولتهم كما كانت وما زالت لصورايخ أهل اليمن والإيمان وطائراتهم المسيرة دكت وتدك منشئاتهم الحيوية النفطية وقواعدهم العسكرية ومطاراتهم الحربية وتهدد قصورهم الملكية.

أليس ما قاله وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي هو حقيقة الكلام ,   وان حرب اليمن عبثية لبشاعتها في مختلف وأكثر الجرائم التى ارتكبها تحالف العدوان وبفرض الحصار المستمر على اليمنيين فالنازحين بالملايين لا مأوى لهم ولامنازل فقد دمرها العدوان وجعلها ركام فوق أصحابها ليهرب وينزح من نجاء منهم ليجد نفسه في العراء لا مأكل ولا مشرب ولا دواء والذي انعدم في المدن الرئيسية وبالعاصمه صنعاء وبالمستشفيات الحكومية والخاصة على حدا سواء,  اليست عبثية ويحب توفقها فورا وانته تشاهد الخراب والدمار للمزارع المواطنيين ومنتجاتهم الزراعية ومخادع الحيوانات وهي أمنه في مرقدها أصابها العدوان في مسكنها وتناثرت اجسادها في الهواء فما بالكم بالإنسان والذي يعيش اوضاعا كارثيه صعبه انعدم فيها حتى للموظفين رواتبهم المنقطعه طوال سته أعوام بعدما نقلوا البنك المركزي اليمني الأساسي من صنعاء الى عدن تحت اداره تحالف العدوان وشرعيه فنادق الرياض والذي كان لتعهدهم في مجلس الامن الدولي بصرف الرواتب باستمرار فكانت لعبثيتهم بالشعب وعدم اللامبالاة والاهتمام بالالتزامات والعهود والمواثيق اضرارهم بالشعب اليمني , اليست يا تحالف العدوان ما قاله جورج قرداحي عين الحقيقة في كبد السماء وانتم تحاصرون الشعب اليمني وتجعلونه أداه وورقة وبضاعة استثمار ومقايضه لتحقيق ما عجزتم عن تحقيقه بقوه المال والسلاح وانتم تحتجزون السفن النفطية والمواد الغذائية والدوائية وتمنعونها من العبور والدخول عبر ميناء الحديده الى الأراضي اليمنية , اليس بالحصار المفروض وإغلاق مطار صنعاء الدولي الوحيد ومنع مئات الآلاف من المرضى للسفر للخارج لتلقى العلاج حرب عبثية على الشعب اليمني ولازم إيقافها وعلى وجه السرعة.

فانه ومن خلال مجريات السبع السنوات من عمر تحالفكم المشؤوم ونظرا لوقائع النتائج المحققه على الأرض كانت لحدوثها نجاح وعظمه وقوة وصمود وشموخ وانتصار حققه الشعب اليمني وجيشه واللجان الشعبية في جميع جبهات القتال وتوضحت كامل الحقائق والمعالم انه لا فائده من استمرار الحرب وما على الاحتلال المتواجد في جزء من اراضي اليمن والجنوب الا الرحيل والمغادرة الفورية , فكلنا لجورج قرداحي سند ودعم وعون لان كلامه عين الصواب وهو الحق الكامل والقول الصادق وكان يجب ان يقال من قبل الكثيرين من الأحرار ان حرب اليمن عبثية ويجب ان تتوقف.

والله اكبر وما النصر الا من عند الله.

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