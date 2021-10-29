رسالة إلى صوت الحق جورج قرداحي

رجاء اليمني ||

إلى معالي الوزير جورج قرداحي

نحن نساء اليمن شامخات عزيزات نحمل العزة والشرف في قلوبنا ونحمل الجميل عهدًا أيضًا في قلوبنا؛ ولا نقابل الحق الا بالحق لهذا نحن "أسرة وابل" نتضامن مع معالي الوزير. فالعوائل هم ضحايا هذا العدوان الهمجي فالسعودية وتحالف العدوان لم يقدوا الورد والياسمين والمن والسلوى لأهل اليمن بل إقترفوا ابشع المجازر التي ترقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية فمنا من هي زوجه شهيد تشكر كلمه الحق الذي نطقت بها

وفينا ابنة الشهيد التي تحمل لكم باقات الورود عرفانًا بما صرحتم به. وفينا أم الشهيد التي تذكركم في صلاتها وتدعو لكم.

وفينا أم الأسير التي لها امل فيكم وفي كل الصادقين في وقف هذه الحرب العبثية؛

وفيها أسر الجرحى اللواتي تدعون الله بأن يكون لهن جزء من الرعاية الطبية التي يجب أن يحظى بها الجريح فيها ام طفل الذي يعاني الجوع والمرض والخوف.

وفيها كل الأرامل التي تدعو لك بأن ينصركم الله على من يريدون أن تنطفئ كلمه الحق.

الم يحن لهذه الدماء والحرب والظلم أن تتوقف ياسيدي لقد نلتم حب ثلاثين مليون نسمه يثمنون لكم هذا الموقف المشرف

والوعد بأننا سنظل على العهد والوفاء والعز حتى يتم تحرير اخر شبر من كافة المدن اليمنية من براثين الطغاة.

هيهات منا الله ولانامت أعين الجبناء

والعافيه للمتقين