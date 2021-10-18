اليمن

صنعاء..نور على نور


 

إكرام المحاقري ||

 

تلألأت الاضواء الخضراء في سماء وارجاء العاصمة الأبية (صنعاء)، إبتهاجا وتقديسا وتمجيدا لقدوم مناسبة المولد النبوي الشريف، على صاحبه اتم الصلوات التسليم.

نعم، من ينظر إلى تلك الاضواء يخال نفسه في كوكب دري  بعيد عن الأرض، لكن الحقيقة هي أن اهل الأرض قد عادوا إلى صفوة الرحمن، واستبشروا بقدوم الرحمة المهداة للعالمين بعادات وتقاليد يمنية أصيلة جسدت الدين الإسلامي الحنيف بجميع معانيه، وبثقافة القرآن تورجم واقع القرآن، أخلاقا وورعا وبذلا وعطاء في سبيل الله الملك الجليل.

نعم، فالعاصمة صنعاء وجميع المحافظات اليمنية الحرة تشهد حدثا لم تشهده له أي مناسبة أخرى من قبل، وبشكل يتميز عن باقي الدول المسلمة، فدعونا نعيش الاجواء الدافئة ولنتامل تلك الاضواء النورانية الروحانية، ولنحدث أنفسنا على ماذا يدل ذلك؟! وما منبعه؟! ومن لماذا يتفرد عندنا؟! وهل اصبح الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه يحمل في قلبه الثقافة المحمدية؟!

الإجابة هي: {ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب}.. من هنا كانت الانطلاقة لنصرة النبي محمد صلوات الله عليه وآله، فكل الشعائر التي يقيمها اليمنيون إنما تدل على تجسيد واقع هذه الآية القرآنية، إنها حقا من تقوى القلوب، وإنها من مفردات تفرد بها أهل اليمن منذ القدم، انهم (الانصار) من خُلد ذكرهم في صفحات القرآن الكريم مواقفا جهادية انتصرت للدين وللنبيين على مر التاريخ.

كما أن التجهيزات للاحتفاء بذكرى مولد النور لم تنحصر على زاوية الاضواء الخضراء والكرنفالات والفعاليات الثقافية والخطابية، فـ اليمنيون يمتلكون حكمة القيادة من أكبر رأس في هرم الدولة، إلى ذاك الموطن الذي عرف قدر الحرية والكرامة، فهناك تجهيزات لفتح مأرب وجميع المناطق المحتلة، تجهيزات تخص القوة العسكرية اليمنية، فـ القوة الصاروخية والمسيرات اليمانية والقوة العسكرية الوطنية بشكل عام سيدشنون مولد النبوة بطريقتهم الخاصة وفي العمق السعودي، ومن يدري لعل العمليات تكون لما بعد ذلك .. فهناك اضواء خضراء لكل شىء بالنسبة لليمنيين.

ختاما :

سيكون تاريخ ذكرى مولد النبي محمد صلوات الله عليه واله يوم عيد، وستشهد البشرية حدث جلل ما بين سياسي وعسكري، وسيحق الله الحق حين يعرف المضلون حقيقة حب اليمنيين لنبيهم وحقيقة الأسوة الحسنة وكيف يكون واقع من يتأسون بمحمد، حين يضعون رهان العدو تحت اقدامهم وينطلقون اعزاء شامخون .. ولبيك يا رسول الله من أعماق القلوب .. ولبيك يا رسول الله تضحية وفداء وجهاد في سبيل الله وشهادة ترتقي بها الارواح الطاهرة لتنال بها مقام الرفعة في مقعد صدق عند مليك مقتدر .. ولبيك يا رسول الله، والعاقبة للمتقين.

الله أكبر

الموت لأمريكا

الموت لإسرائيل

اللعنة على اليهود

النصر للإسلام

ـ هيهات منا الذلة

ـ لبيك يا رسول الله

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صنعاء..نور على نور
اليمن/ 14 اكتوبر..احداث تاريخية يتجدد ذكر مجدها
اليمن/ نتحدى العالم إن كان العالم ضدنا
اليمن/ عظماء المواقف وأنصار الحبيب..رسائل إثباتات ودلائل انتصارات!!
اليمن/ عذرا ً ثورة اكتوبر..!
إحياء مولد النور حدث إسلامي عظيم..أغضب النصارى وأخاف اليهود!! 
اليمن/ الأنصار وفجر الانتصار
مولد خير البشر في ضيافة أهل اليمن!!
اليمن/ لماذا يؤلمهم الاحتفال بمولد خير الأنام ؟!
فشل التعليم في اليمن
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
رسول حسن نجم : في مثل هذه الحاله يتوجب على التيار الصدري التحالف مع الشيعه لكي لايضيعوا مكونهم بين باقي الكتل ...
الموضوع :
مصدر مطلع : التيار الصدري غص بما فعل اكثر ما انشرح به من نتائج الانتخابات التي جرت قبل ستة ايام
رسول حسن نجم : هذا هو ديدن البعثيين والوهابيين فهم يعولون على امريكا في القضاء على الشيعه وتنامي قدراتهم العسكريه لانهم ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يفكر به اعدائنا لحل الحشد الشعبي
رسول حسن نجم : عندما صدق الجاهل انه اصبح عالما من خلال عمليه تسمى سياسيه وهي لاتمت للسياسه بصله ارتقى المنبر ...
الموضوع :
من هو الحارس ومن هو الوزير ؟!
ابو حسن : احسنت وصدقت بكل حرف والله لولا الحشد المقدس لما بقي العراق ...
الموضوع :
لهذا يبغضون الحشد..!
زين الدين : هل يجوز التعامل بما يسمى بالهامش او الرافعة المالية في اسواق العملات الرقمية بحيث تقرضك شركة التعاملات ...
الموضوع :
إستفتاءات... للمرجع الأعلى السيد السيستاني حول شراء وبيع الاسهم
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
اليمن/ عذرا ً ثورة اكتوبر..!
محمد ابو علي عساکره الكعبي : مادور الكعبيين في نصرة الإمام الحسين ع شكرا ...
الموضوع :
ابناء العشائر الذين نصروا الإمام الحسين عليه السلام
رسول حسن نجم : بلى والله ليس الى بعض الكتل بل الى كلهم فتبا لهم الى ماقدمت ايديهم... واليوم يتباكون على ...
الموضوع :
الى بعض الكتل الشيعية!
رسول حسن نجم : كاننا كنا نعيش في رفاهية من العيش وليس لدينا عاطلين منذ٢٠٠٣ وليس لدينا ارامل وايتام ولايوجد في ...
الموضوع :
أيها الشعب..!
رسول حسن نجم : اولا بيان المرجعيه صدر بناءا على سؤال توجه للمكتب ولو لم يوجه هذا السؤال لم يصدر البيان!..... ...
الموضوع :
قال لهم مرجعهم اذبحوا بقرة..قالو إن البقر تشابه علينا..!
فيسبوك