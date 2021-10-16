اليمن/ نتحدى العالم إن كان العالم ضدنا

أكرم الريامي ||

كلما تقدم الجيش واللجان الشعبيه بتحرير الاراضي اليمنية من دنس الغزاة واذنابهم ترتفع الأصوات النشاز وتُذرف دول العدوان ومن يقف خلفها دموع التماسيح وفجاءةً نشاهدها ترتدي قناع الإنسانيه لحصار قرية هُنا او هناك بغية تحريرها من العناصر الإجرامية و تتناسى حصار شعبٌ باكمله للعام السابع على التوالي وفوق هذا تحاول ان تضع حقوقنا المشروعة بتحرير أرضنا بانه تحدٍ للمجتمع الدولي وهنا نقول،

إذا كان المجتمع الدولي والعالم بأسره يقف ضدنا ومع من يحتل أرضنا فإنا نتحدى هذا العالم الذي يريد ان نُسلمه رقابنا وأرضنا ويُسلب منا عِزتنا وكَرامتنا .

نحن لم نعتدي على أحدٍ ولم نذهب لقتالِ أي شعبٍ من شعوب العالم ،

لكننا بالمقابل لن نقبل كشعبٌ يمني أصيل هو جزء من شعوب هذا العالم لن نقبل أن تحتل أرضنا وأن يُحاصر بلدنا وأن نبقى صامتين خانعين نَتوسل شُذاذ الآفاق وبُغاة العصر بإن يكفوا أذاهم عنا بل سنواجه كل من يعتدي علينا وهذا حقٌ مشروع ومن يتحدى العالم ويخالف كل الشرائع والقوانين الدوليه هو من يشن عِدوانه على الشعب اليمني ويَنهبُ خيراته ومَوانئهُ وجُزره ويُحاصره من البر والبحر والجو وهو بِعدوانه هذا يتحدى كل شعوب العالم كونه يريد إستعباد شعباً من شعوبهم وإذا ما نجح في ذلك فلن يَتوانا في استعباد بقية الشعوب ويفترض على شعوب العالم المتفرج على همجية العدوان على اليمن ان لا تصمت فما يتعرض له اليمن اليوم قد يتعرض له بلدا آخر بِالغد فهذا عدوان جائر ارتكب ابشع المجازر ومن الطبيعي ان نُواجهه بكل ما أُوتينا من قوة ولن نوقف القتال إلا بتحرير أرضنا ووقف العدوان على بلدنا ورفع الحصار والتعويض العادل عن كل الاضرار التي لحقت بِشعبنا وتعويض كل أُسر الضحايا والجرحى مع إن أموال هذا الكون لا تساوي قطرة دمٍ واحده من دماء شعبنا اليمني العظيم والسلام عليكم