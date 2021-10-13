اليمن

اليمن/ الأنصار وفجر الانتصار


 

احترام المُشرّف ||

 

عملية فجر الانتصار شفت القلوب وأثلجت الصدور، تقدمات كبيرة وتحرير مساحة شاسعة من أرض سبأ وحمير،  وأرقام أغاضت العدو والمرتزق، وجعلته يتخبط ضرب عشواء وهو يتلقى الضربة تلو الضربة ويسقط عليه الموقع تلو الموقع، ولم تنفعه ترسانته البرية ولاغطاؤه الجوى،

لنبحر في الأرقام التى أعلنها بشير الخير يحيى سريع، حامدين المولى عز وجل على تمكين عباده المجاهدين،

مع العلم أن العدو شن 948غارة جوية استهدفت كل ماهو حي،

ورغم كل هذا العتو تمكنت قوات الأنصار في الدفاع الجوى من إسقاط 6  طائرات تجسسية مقاتلة، كما أسقطت 11 طائرة تجسسية للعدو في عملية فجر الانتصار، وقد نجح الأنصار في تنفيذ أكثر من 518عملية تصدي،  أما القوة الصاروخية للأنصار فقد نفذت 68 عملية استهدفت تجمعات ومراكز العدو في فجر الانتصار،  سلاح  الجو المسير للأنصار، نفذ 245 عملية أصابت العدو في جغرافيته من مناطقنا المحتلة منها 170 عملية داخلية و75 عملية خارجية، تمكن الأنصار من إعطاب مايقارب 300 مدرعة والية وناقلة جند  و4 مخازن أسلحة للعدو، اما عدد الخسائر في صفوف العدو ما بين قتيل ومصاب وأسير مايقارب 5650،

عملية واسعة وأرقام مشرفة نتج عنها تحرير مساحة إجمالية تصل إلى 600كم مربع،

وفي عملية فجر الانتصار، رسالة مفادها إن مابعد الفجر هو الشروق، وشمس تحرير مأرب على وشك البزوغ وستشرق شمس الحرية قريبا على سماء مأرب،

ليتم بعدها تطهير أرض السعيدة من كل متغطرس جبار، وسيكمل الأنصار وجهتهم وجهادهم، حتى يعيدوا الحق إلى نصابه، و إن غداً لناظرة لقريب

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