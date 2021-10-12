اليمن

فشل التعليم في اليمن


 

 أكرم الريامي ||

 

من الملاحظ تدهور العمليه التعليميه باليمن يوما بعد آخر واذا ما حملنا العدوان جزء من المسئوليه فإن وزارة التربيه والتعليم تتحمل بقية المسئوليه فكلاهما مسئول عن تدهور العمليه التعليميه وتسرب الطلاب خارج المدارس ليشكلوا  قنابل موقوته قد تنفجر في وجه المجتمع باي وقت وبالتاكيد من يزرع الشوك لا يحصد العنب ومن يزرع الجهل لن يجني غير الجهل فهذه الحقيقه التي تزعج الكثير ولغة الارقام هي الحكم لا التقارير الاخباريه والشطحات الكاذبه ومما يزيد الطين بله قيام وزارة التربيه والتعليم بتغيير بعض المناهج خصوصا للصفوف الوزارية بعد ان درسوا قرابة الشهرين من المنهج القديم والان يتفاجئوا بتغيير المنهج اي منهج؟

 المنهج الذي قيل لهم عليكم انزاله من النت لإن الوزاره لم تطبع المنهج الذي قامة بتغييره إنما مجرد اهواء ومزاجيات تسبب احباط لدى الكثير من الطلاب وتذمر المدرسين خصوصا الذين قد قطعوا شوطاً بالمنهج وكذلك مضاعفة المعاناة على الاسر بعد ان كان الكثير منهم قد اشترى الكتب التي تتاجر بها الوزاره بارصفة الشوارع وتوفرها للمدارس الاهلية حيث يدرس ابناء الميسورين اما الفقراء عليهم شراء كتب جديده والحصول عليها باي طريقه او البقاء في بيوتهم بلا تدريس وهكذا تدهور التعليم باليمن بعد ان اصبح سلعه تباع وتشترى وانعدم الانضباط الوظيفي وتقلصت الحصص الدراسيه ليعم الجهل اجيالاَ تتوالى والله المستعان

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