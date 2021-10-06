المولد حرام ..ودموع أطفال اليمن حلال..!

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احترام المُشرّف || لأننا نعد للاحتفال بمولدك يارسول الله كفّرونا وقالو أننا مبتدعون، لأننانحتفل بمولدك المبارك قالو بأننا مسرفون ومبذرون، نظروا إلى اليمن وهي ترفل بحلتها الخضراء، فخافو على الدين، وهاهم يحذرو أنتبهوا أنه لابد من إقامةشعائر الدين، وماهو حلال وماهو حرام، الدين في خطر لأننا رفعنا الأعلام الخضراء وجعلنا اليمن يترنم بالصلاة والسلام عليك ياسيدى يارسول الله، فهم فاتحين أعينهم لما يدور في اليمن، ولكنها أعين حولأ لاترَ إلا الأعلام الخضراء ولاتسمع إلا الصلوات على النبي الكريم، أما أصوات أطفال اليمن وهم يبكون فلم يسمعوها، أما بيوت أطفال اليمن وهي تدمر فوقهم فلم يروها. ابكو يا أطفال اليمن، وابحثو عن أمهاتكم تحت أنقاض بيوتكم المطمورة، أبكوا ياصغار فأنتم غير مهمون، المهم هوا الإسلام الذي أصبح في خطر، ونحن نبتدع ونقول أن مولد النبي هو مولد النور، أبكو ياصغار، فالإسلام أهم منكمِ، ولاعليكم من أطفال اليمن لاتنظرو لدمائهم ولاتنظرو لأشلائهم، أنظرو لليمن فهم يهدمون الدين ويحيون البدع وما أتت دول التحالف إلالتعيد الإسلام الذي أنحرف باليمن بتعظيمة للنبي وآل بيت النبي، ولاضير في دموعكم يا أطفال لايهم خدوشكم المتناثرة، لايهم موت أمهاتكم وهدم بيوتكم ابكو ياصغار، الإثم الذي يحصل في اليمن أكبر من اعتدائنا عليكم، لستم بذي أهميةمقابل الخطر على الإسلام. وهانحن مستمرون في قتلكم حتى ينتهي حب النبي مِْن قلوبكم وقلوب ذويكم، وحتى تعلنوا لنا الأذعان، لن نتوقف ياأطفال اليمن لأننا نعلم أنكم ياصغار رضعتم حب النبي وآل بيت النبي مِْن أمهاتكم اللاوات جعلن مِْن إسم محمد ومن الصلاة على محمد شدوهن؛لكي يسرى النوم في أعينكم أنتم مذنبون ياصغار وأمهاتكم مذنبات، كلكم في اليمن مذنبون كلكم في اليمن تهددون الإسلام، كلكم في اليمن تقضوا مضاجعنا وتؤرقو نومنا، كلكم في اليمن متمسكون بمحمد وبآل بيت محمد، يجب القضاء عليكم جميعا من أجل الإسلام، هل فهمتم ياصغار.