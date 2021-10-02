الإتفاق على قتل شعب اليمن..

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نعيم الهاشمي الخفاجي || تعرض شعب اليمن العربي الأصيل لأقذر حرب لتدمير هذا الشعب وزرع الكراهية والطائفية بين ابناء هذا الشعب العربي المعطاء من خلال النظام السعودي ومن خلال الفكر الوهابي التكفيري الذي يتبناه النظام السعودي الحاكم، لقد سطر شعب اليمن أروع تجربة في رفض المفخخين والقتلة من خلال اتفاق قبائل اليمن في البراءة من كل مفخخ انتحاري قاتل مجرم ورغم مضي سبع سنوات من هجوم السعودية وتحالفها الوهابي على اليمن لكن لم نشاهد مشاهد تفجير المفخخات في مدن شعب اليمن ليس لكون الارهابيين شرفاء وإنما الفضل يعود لشيوخ قبائل اليمن العربية الاصلاء على عكس مواقف شيوخ قبائل اراذل فلول البعث بالعراق فتحوا بيوتهم لكل شذاذ الآفاق الذين جائوا بهم من كل دول العالم ووهبوا لهم نسائهم في جهاد النكاح والمناكحة. دول الاستعمار هي التي نصبت عوائل حاكمة في دول الرجعية العربية لخدمة الاستعمار وليس لخدمة أبناء الشعوب العربية المغلوبة والمنهوبة الثروات، يحاول المستكتبين من خدمة وحريم السلطان تضليل القراء بالقول أن أنظمة الخليج تملك إرادة بالقول كلا الى الامريكان وهذا الكلام لايصدقه إلا الحمقى وبني البشر من فصيلة الحيوانات الناهقة، أمريكا لديها نظام ديمقراطي يطبق أسس الديمقراطية مع الشعب الأمريكي بشكل خاص، ولا وجود للديمقراطية في تعامل أمريكا مع العالم العربي بل أمريكا تدعم أنظمة قمعية تنشر الارهاب والقتل والكراهية مثل أنظمة الخليج الوهابية بشكل خاص. شيء طبيعي يصوت مجلس النواب الأميركي على حزمة قرارات وتعديلات تبلغ الثلاثمائة تحت قبة الكونغرس الأميركي، ومن بين القرارات قرار تعديل يمنع تزويد السعودية بالخدمات العسكرية اللوجستية والأسلحة الأميركية بسبب الحرب في اليمن، هذا القرار أثار غضب المستكتبين السعوديين، أمريكا لو كانت لديها جدية لوقف حرب اليمن لأستطاعت من إيقافها بل خبر انطلاق الهجوم السعودي على اليمن قرأ من خلال سفير السعودية في واشنطن لذلك قرار نهاية الحرب أيضا يكون في واشنطن، اذا غير الحوثيين مواقفهم تجاه رفع الشعارات ضد إسرائيل يتم إيقاف الحرب فورا. تصويت مجلس النواب على وقف الدعم العسكري للسعودية الغاية حلب السعودية بشكل مبرح لذلك بعد التصويت زار مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان السعودية وكانت وجهته نيوم لكي يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لكي يريهم حسب المثل الشعبي العراقي( نجوم الظهر)، بعد الاجتماع أعرب مستشار الأمن القومي عن التزام الولايات المتحدة تقديم وسائل الدفاع عن المملكة ضد الصواريخ البالستية وطائرات الدرونز الحوثية. شعب اليمن سطر أروع مواقف الصمود بوجه أعتى تحالف عسكري وبفضل الصمود أصبحت السعودية وبعد مضي سبع سنوات على الحرب الصواريخ والطيران المسير اليمني يستهدف العمق السعودي بضربات دقيقة ومؤثرة. لايمكن قهر الشعوب الحية ابدا لذلك سطر اليمنيون أروع مواقف الصمود، القضية ليست في امتلاك السلاح لذلك السعودية تمتلك ترسانة ضخمة من الأسلحة المختلفة بقيمة تصل الى مئات مليارات الدولارات وتستطيع السعودية شراء أسلحة من أوروبا الشرقية وروسيا والصين وتركيا، بل قبل اجتماع نيوم في ايام إدارة بايدن أرسلت للكونغرس مشروع اتفاقية عسكرية جديدة مع السعودية الاتفاقية تتضمن صيانة أسطول طائرات الهليكوبتر القتالية من الصنع الأميركي كلفتها مليارات الدولارات. شر البلية ما يضحك يقول هذا المستكتب( في الثمانينات، خلال الحرب العراقية الإيرانية، سعت السعودية للتفاوض مع البريطانيين على طائرات النمرود كبديل في حال امتنعت واشنطن عن بيع خمس طائرات الأواكس نتيجة تهديدات الكونغرس الصفقة الأميركية في الأخير تمت). شر البلية ما يضحك طائرات الاواكس تمت لدعم نظام صدام الجرذ الهالك في رغبة أمريكية غربية وبرضا سوفياتي ضد إيران بوقتها ولا يمكن للسعودية ان تشتري تلك الطائرات تم استئجار تلك الطائرات وعندما انتهت الحرب عادت الطائرات إلى أمريكا. مشكلة النظام السعودي الوهابي ينظر الى مشاركة الشيعة في اليمن في حكم اليمن أن ذلك سيطرة إيرانية وهذا افتراء لا أصل له من الصحة، الموقف السعودي من اليمن موقف طائفي وإيران شماعة للكذب لا أكثر للتضليل، يقول هذا المستكتب( أن السعودية مستهدفة بالحرب وليس وحدة الشعب اليمني). العالم يعلم علم اليقين ان الارهاب منبعه من الفكر الديني الوهابي السعودي لذلك في اليمن يوجد تواجد للفكر الوهابي التكفيري مثل القاعدة مثل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في جنوب اليمن ومن هزم القاعدة هم الحوثيين وكذلك من قاتل القاعدة وداعش والنصرة من التنظيمات الوهابية بالعراق والشام هم الشيعة بشكل خاص. تنظيم القاعدة في اليمن استهدف البارجة الأميركية كول في عدن قبيل هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 وبفضل الحوثيين تم تحجيم دور تنظيم القاعدة. غالبية الشعب الأمريكي ضد إشعال الحروب لذلك نحو خمسين منظمة وجمعية أميركية تشاركت، لأسباب إنسانية، في عمل قرار مشروع الحد من التعاملات العسكرية مع السعودية وتم رفق تقرير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة حول الأزمة الإنسانية في اليمن. حرب اليمن الغاية من كل ذلك ترويض اليمنيين للقبول بالتطبيع وإيقاف شعار الصرخة عندها يتم وقف حرب اليمن التي طالت سنوات حاصرت وقتلت شعب عربي أصيل. نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي كاتب وصحفي عراقي مستقل. 1/10/2021