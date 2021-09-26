اليمن

اليمن/ في ذكرى ثورة ٢٦سبتمبر 


    بقلم محمد صالح حاتم   تسعة وخمسون عاما ًمرت من عمر ثورة ٢٦سبتمبر ١٩٦٢م- المجيدة، عندما تحسبها تجدها اعوام كثيرة، كانت كافية لجعل اليمن بلدا ًمتطورا ًمكتفيا ًذاتيا ً، يعيش ابناءه في خير وأمن وسلام.    كما أتألم  عندما احسب عمر ثورة ٢٦سبتمبر، بل يكاد قلبي أن يتفجر ، وعيناي تقطر بالدم عندما اقارن اوضاع دول سبقناها بالثورة ، ونتملك مقومات وثروات لاتمتلكها هذه الدول ولكنها  سبقتنا بآلاف الاميال، ووصلت إلى ابعد مدى.  ماليزيا وسنغافورة نموذج بعد انفصالهما عن بعض عام ١٩٦٥م- اصبحتا من كبريات الاقتصاديات في العالم، اصبح اجمالي الناتج المحلي الماليزي اكثر من ٣٠٠ تريليون دولار،  اصبح دخل الفرد يفوق عشرة الف دولار، كذلك سنغافورة والتي بكاء رئيسها عند انفصالها عن ماليزيا ، كانت لاتملك ثروات ولامقومات اقتصادية، يتم جلب التربة فوق القوارب للبناء ، والماء يستورد من ماليزيا،  كان الفساد هو السائد فيها والفوضى ، لاقانون ، ولانظام فيها ،كانت القمامة والمخلفات تملئ شوارعها  ولكنها اليوم اصبحت من كبريات الاقتصاديات في العالم ، اصبح دخل الفرد السنغافوري ٦٤٠٠٠ دولار، وتعد سنغافورة  رابع مركز مالي في العالم.   ونخن لازلنا نتكلم عن تحقيق اهداف ثورة ٢٦سبتمبر بعد سته عقود من ايقاد شعلتها ، ولم يتحقق من اهدافها مايمكن ذكره،فلا حرية نالتها اليمن  ولاستقلال تحقق، لاجيش وطني قوي يحميها، ولاتعليم يبني اجيال ويخرج كوادر وجد،  لاقتصاد قوي، ولاديمقراطية تعددية حقيقية تحققت، بل ظلت اهدافا ًنقراءها يوميا على واجهة الصحف اليومية، ونتغنى بها في المحافل والمناسبات الوطنية.  ولو تسألنا ماهو السبب الذي جعل ثورة ٢٦سبتمبر لاتحقق ماكان يحلم به المواطن اليمني؟  سنجد أن وراء كل هذا هو التدخلات الخارجية التي غيرت مسار ثورة ٢٦سبتمبر عن طريقها الحقيقي، واصبح القرار السياسي مرتهن بيد السعودية وامريكا، وهي من تخطط وهي من تدير شؤون اليمن، وكل ذلك بتعاون وتواطئ من قبل الانظمه الحاكمة لليمن طيلة العقود الماضية، بأستثتاء فترة حكم الرئيس الحمدي.  اليوم بعد سته عقود من ثورة ٢٦سبتمبر وبعد تحرير القرار السياسي من الوصاية الخارجية وقطع يد السعودية وامريكا بفضل الله سبحانة وتعالى وثمرة ثورة٢١سبتمبر والقيادة الثورة للبلاد فنحن مطالبون أن نعيد مسار ثورة ٢٦سبتمبر إلى مسارها الحقيقي وتحقيق اهدافها لينال خيراتها المواطن، ويعيش في عزة وكرامة، ويتحقق الحلم الذي كان يراود اجدادنا وابائنا ونحلم نحن به ليراه ابنائنا حقيقه امام اعينهم، فيحصول على تعليم حقيقي يبني اجيال ويخرج كوادر مؤهلة قادرة على البناء ، يحصلوا على صحة وعلاج مجاني، يبنى جيش وطني قوي ولائه لله والوطن يحمي البلاد ويدافع سيادته وعن امنه القومي ،ويوجد القضاء العادل الذي ينصف المظلوم،  ويقتص من الظالم، توجد دولة نظام وقانون، دولة للشعب لاشعب للدولة.  كل هذا سيتحقق بإذن الله تعالى بوجود القيادة الثورية للبلاد ممثلة بالسيد عبدالملك الحوثي، الذي حمل على عاتقة تحرير البلاد من الوصاية الخارجية، وبناء دولة نظام وقانون، دولة مؤسسات خالية من الفساد والمفسدين. وعندها سيعاد الأعتبار لثورة ٢٦سبتمبر المجيدة...
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اليمن/ في ذكرى ثورة ٢٦سبتمبر 
اليمن/ ثورة 26 سبتمبر منذ القيام حتى ثورة تصحيح المسار..حقائق ومتغيرات!!
اليمن/ الجنوب يغلي..البيضاء تتحرر..مأرب قاب قوسين أو أدنى
اليمن/ ليس لها مثيل.. ورة الواحد والعشرين من سبتمبر العظيم!! 
اليمن/ بشائر النصر..الجنوب قيد التحرير
الحوثيون يعلنون سيطرتهم بالكامل على البيضاء
اليمن/ مترفي الكرامة
وحي القلم: مابعد ثورة ٢١سبتمبر ..ليس كما قبلها !!
اليمن/ ثورة 21 سبتمبر.. ثورة اقتلعت الوصاية وانتصرت للإنسانية
اليمن/ ثورة ٢١سبتمبر..لتصحيح مسار الثورات اليمنية
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
رسول حسن نجم : يقول الامام الحسين ع(ان الله ليعطي على النيه مالايعطي على العمل) فصبرا حتى يقضي الله وعدا كان ...
الموضوع :
الحمد لله الذي خلق الحسين..
رسول حسن نجم : لماذا هذا الخلط بقائمه هي موجوده اساسا في العمليه السياسيه منذ٢٠٠٣ وبين المتطوعين الذين هم من الجماهير ...
الموضوع :
انتخب الحشد وكن من الشجعان ولا تكن من الغمان!
رسول حسن نجم : بتقسيم ١٣٠ مليار دولار على ٤٠مليون(عدد سكان العراق) يكون الناتج٣٢٥٠(ثلاثة الاف ومئتان وخمسون) دولار وليس ثلاثة ملايين ...
الموضوع :
الاقتراض الاضطراري
رجب سلمان ثجيل : المشكلة ليست بالمسكين صاحب نظرية (غلس وانته ما تدري)...المشكلة بالذيول والمطبلين واللوكيه الذين يتحلقون حول المشعول( طبعا ...
الموضوع :
غلّس وإنت ما تدري ..!
مقيم في ايران : اجمل الحوارات التي اانس بها حوار السفارة العراقية في ايران الكاتب ينتقدهم لتأخير معاملة ايرانية زوجها عراقي ...
الموضوع :
أسلاك شائكة في طريق زوجات العراقيين من أصول ايرانية
منير حجازي : سحب رتبة الضباط ، القائهم في التوقيف ومحاكمتهم وادانته وزدهم في السجن. غير ذلك لا ينفع اي ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : هذا من ضمن الاحقاد الدفينه على سماحة الشيخ الصغير من قبل الزمر البعثيه ومن تبعهم جهلا او ...
الموضوع :
بالصور .... جزء من الحملة المستمرة للافتراء على سماحة الشيخ جلال الدين الصغير
رسول حسن نحم : في رأيي القاصر يجب الرجوع الى مدارس الموهوبين لاختيار مجموعه منهم ممن له الرغبه في التحقيق في ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : اذن باختصار شديد.. كل الدول تبحث عن مصالحها الا الحكام العرب يتوسلون لهذه الدول بالمال وماء الوجه(ان ...
الموضوع :
أميركا وروسيا كما بريطانيا وفرنسا وجهان لعُملَة صهيونية واحدة
رسول حسن نجم : لم تبارك المرجعيه لاسابقا ولاحاضرا لحد الان اي قائمه انتخابيه بل كانت بياناتها هي (الوقوف على مسافه ...
الموضوع :
الحشود لاختيار الفتح..!
فيسبوك