الحوثيون يعلنون سيطرتهم بالكامل على البيضاء

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، اليوم الخميس، عن سيطرتها بالكامل على محافظة البيضاء جنوب غربي البلاد.

وصرح المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، في موجز صحفي عقده اليوم الخميس، بأن قوات الجماعة، ضمن إطار "عملية عسكرية نوعية واسعة" تحمل اسم "فجر الحرية"، تمكنت من انتزاع مديريتي الصومعة ومسورة وأجزاء من مديرية مكيراس، وسيطرت إجمالا على مساحة تقدر بـ2.7 ألف كم مربع خلال 48 ساعة.

وقال سريع أن العملية كانت موجهة ضد عناصر تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، الارهابيين مؤكدا تواطؤهم مع ما يسمى التحالف العربي الغاشم الظالم المجرم الذي يقود عملياته في اليمن وقال: "بهذه العملية النوعية تكون محافظة البيضاء قد تحررت بشكل كامل".

وذكر المتحدث أن خسائر القوات الموالية للحكومة والتحالف خلال العملية بلغت 70 قتيلا و120 جريحا و40 أسيرا، بالإضافة إلى إعطاب الحوثيين 10 مدرعات وآليات مختلفة واغتنامهم عتادا عسكريا كبيرا وسيطرتهم على سبعة معسكرات.

وأشار المتحدث إلى أن قوات التحالف المجرم شنت خلال العملية أكثر من 30 غارة جوية، مضيفا أن الحوثيين من جانبهم نفذوا 10 عمليات صاروخية وبواسطة طائرات مسيرة "استهدفت مواقع العدو".