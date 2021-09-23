اليمن

اليمن/ مترفي الكرامة


 

احترام المشرف ||

 

ها نحن نمضى في دروب الشتات..تلهو بنا الحياة، وتتقاذفنا أمواجها..تأرجحنا الأيام وتتعاقب علينا السنوات، ولا نرى من فصولها غير الشتاء، ننتظر الربيع ولانصادفه!

مشتتون مِْن هنا وهناك وإلى مالاندري نحث السير لكي نصل إلى ما لا نعلم،

تلوح لنا السعادة من الأفق البعيد البعيد ونهرول لنصل إليها ولانصل،

ترفرف أرواحنا في مروج الأمل لتعود لنفس قد بعثرها الظنى بمزيد من الألم،

أرواح أسيرة

تسكن أجساد أسيرة إلى جانبها قلوبٍ كسيرة

تنظر إلى الحياة بعيون يترقرق الدمع فيها وإن حاولت اخفاءه ببسمة صفراء باهته ليخرج كل هذا الشتات المسمى إنسان،

ليعيش في وطن منهك مما حل فيه، فقر. وحرب. ودمار. طال الحجر والبشر،

إلى فساد قد استشرى  فِيَھ منذ سنين طوال

حتى نخر سوسه في هيكله،

وزادت الحرب عليه بويلاتها من تدمير لبنيته التحتية، وحصار خانق لموانئه ومطاراته،

وظلم وعدوان من بلاد يجمعه به حق الجوار  والملة الواحدة

وخيانة ممن شذ من أبنائه، وطن رغم خيراته يعيش تٌَحَـتْ خط الفقر،

وفي كل هذا التبعثر والشتات من الداخل والخارج،

إلا أن هذا الإنسان لايرضى ولا يقبل بغير هذا الوطن

وغير هذه التركيبة التى خلق عليها،

وإن رأى من هو أفضل منه عيشا

فهوا لا يقبل البديل؛

لأنه رغم كل

ما لايملك مما يملكون،  

إلا أنه يملك

 مالايملكون،

وليس بمقدورهم أن يملكوه

أنه يملك الكرامة،

وما أدراكم ما الكرامة، وكيف لي أن أصف لكم شيء لايعرفه ولايعلم قيمته وأهميته إلامن يملكه،

إنه الإنسان اليمني الذي يعيش في دروب الشتات اللا منتاهية،

وفي حضن الوطن المنكوب

يقبل بكل هذا، ولا يقبل أو يرضى

 أن يعيش بغير كرامة،

هو هكذا منذ الأزل لم يكن يوما من مترفي العيش ولكنه من مترفي  الكرامة،

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اليمن/ مترفي الكرامة
وحي القلم: مابعد ثورة ٢١سبتمبر ..ليس كما قبلها !!
اليمن/ ثورة 21 سبتمبر.. ثورة اقتلعت الوصاية وانتصرت للإنسانية
اليمن/ ثورة ٢١سبتمبر..لتصحيح مسار الثورات اليمنية
على نهج الرئيس الشهيد صالح الصماد سنمضي
اليمن/ ثورة 21سبتمبر ثورة العصر مؤيدة بالنصر..
إذاً أنتَ حوثي
الحملَة الدولية لفَك الحصار عن مطار صنعاء تخوض نصف معركة التحرير اليمنية
اليمن/ الظاهرة الفريدة. ثورة ال 21 من سبتمبر المجيدة!!
الحملة الدولية لفك الحصار عن مطار صنعاءالدولي مشروعها إنساني
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.17
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
رسول حسن نجم : اذا سحبت الولايات المتحده قواتها من المانيا تحت ضغط.. او على الاقل بدء الحديث عن هذا الانسحاب ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض ومركز ثقل العالم ينتقل الى الشرق
رسول حسن نجم : العمل بهذا المشروع مهم جدا لتعجيل الاتحاد بين الدول العربيه ولكنه بمنظارنا طويل جدا اما مسألة تعجيل ...
الموضوع :
حُكَّام العَرَب هُم مَن كَرسوا خريطَة سايس بيكو وهويتهم
رسول حسن نجم : حفظ الله لبنان ومقاومتها واهلها من كل شر وسوء. ...
الموضوع :
أيها البَطرَك ماذا تريد؟ نحنُ لا نريد أن نركع للصهاينة
رسول حسن نجم : في الثمانينات وفي قمة الصراع بين الاستكبار العالمي( الذي ناب عنه الطاغيه المقبور) والجمهوريه الاسلاميه التي لم ...
الموضوع :
المجلس الأعلى يلتفت الى نفسه وتاريخه..!
رسول حسن نجم : بعد انتهاء الحرب العالميه الثانيه تشكل مجلس الامن من الدول المنتصره(الخمسه دائمة العضويه ولها حق نقض اي ...
الموضوع :
الأمر ليس مستغربا يا شارب بول البعير
رسول حسن نجم : عند فتحي لموقع براثا وقراءتي لعناوين المقالات دائما تقع عيني على عنوان تترائى لي صورة مازن البعيجي ...
الموضوع :
لا تنتخب إلا ببصيرة!
رسول حسن نجم : لايوجد شيعي يحمل فكر اهل البيت ع يؤمن بالقوميه او الطائفيه او غيرها من الاهواء والعراقيل التي ...
الموضوع :
الإشتراك العاطفي..
احمد زكريا : في كل عهد يوجد مستفيد. والمستفيد دوما يطبل لنظامه. في النازية وفي الشيوعية وفي البعثية وفي القومجية ...
الموضوع :
العراقيون صمموا وعزموا على التغيير والتجديد من خلال الانتخابات
محمد النجدي : اعتقد ان الخبر فيه تضخيم للقدرات الاستخباريه ، وهل تعتقدون انه لا يوجد عملاء مدربين بمهارات عاليه ...
الموضوع :
الكشف عن تفاصيل مثيرة بشأن اغتيال الشهيد فخري زاده
قهر : والخسائر والتكلفة الى حيث اين دراسة الجدوى التي اعتمدت قبل ذلك ؟ ...
الموضوع :
توضيح من التربية لقرار مجلس الوزراء بشأن "الأدبي والعلمي"
فيسبوك