إذاً أنتَ حوثي

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احترام المُشرّف هل أنت حوثي؟ _ لا بل أنت حوثي لاتنكر! _ لايوجد سبب يجعلنى أنكر أنا فعلاً لست حوثي. أولست معهم؟ _ بماذا أنا معهم؟ وقوفكَ معهم، وفي خندقهم _ أنا لست واقف معهم أنايمني وبلدي هو اليمن وأنا وبلدي في حربٍ وعدوان وتخاذل وخيانة ومن الطبيعي أن أقف في خندقِ اليمن وفي جانبِ اليمن. إذاً أنتَ حوثى! _وهل اليمن مِلك للحوثي؟ أنتَ تعرف أن الحوثي هو من يحارب، تقصد أن الحوثي من يدافع عن اليمن،وهل الدفاع عنها من واجبِ الحوثي فقط أنا أيضاً يمني ومن واجبي الدفاع عن اليمن والوقوف ضد المعتدي، لماذا تطلقون على من يقف مع وطنه حوثي؟! أوليس الأحرى أن تقولوا هو يمني ويتوجب عليه الدفاع عن وطنهِ وأرضه وعرضه والوقوف جنب إلى جنب مع من يحمي الوطن . لم أقتنع! _لماذا لم تقتنع أوليس هو هذا مايحدث في اليمن ألا ترى أنه يوجد عدوان وحصار ألا ترى أنَّهُ يوجد مرتزق وعميل وخائن يقف مع العدوان، ويوجد وطني يقف مع الوطن وفي صفِ الوطن ولك الخيار مع من تقف. ولكنك تتبع الحوثي وتفعل مايفعله! _كيف وضح لي ما الذي أُقلد به الحوثي؟ أنتَ تحتفل بالمولدِ النبوى كما يفعل الحوثي وتكتب عن الحسين وكربلاء إذاً أنت حوثي _أبداً أنالست حوثي، أنا مسلم واحتفالي بالمولد النبوي هو من تعظيم ما عظم الله عز وجل ( ومن يعظم شعائر الله فأنها مِْن تقوى القلوب) وأكتب عن الإمام الحسين وعن كربلاء كما أكتب عن كل الثورات وعن من قادوها. لاتراوغ أنت تعرف أنَّ لا أحد يكتب عن الحسين إلاَّ إذا كان حوثي أو يعمل لمصلحة إيران، أنت من يرواغ فالحسين ملك لكل أحرار العالم وليس حكراً لفئةٍ دون الأُخرى لماذا تنكر أنك حوثي؟ _أنا لا أنكر فهى ليست تهمة أن أكون حوثياً الحوثي ليس خائن أو عميل لكي أتبرأ منه فقط أنا اقول لك الحقيقة أنا مسلم ولدي شعائري التي أتمسك بها وأقيمها، وأنايمني ولديَّ بلدي الذي أنتمي إليه وأحبّه وبلدي هذا يواجه محنة وعدوان إذاً أنا أواجه عدوان مع بلدي ولا أجد بجانبي من يدافع عن الوطن إلا من تسميه حوثي وكان الأجدر بك أن تسميه يمني وتقف إلى جانبهِ في دحرِ هذا العدوان الظالم حتى وإن اختلفت معه مذهبياً قف بجانبهِ ضد المعتدي حتى يكون لك كرامة وشرف في دفاعك عن وطنك. وكتاباتك؟! _مابها كتاباتي؟ كلها مع الحوثي وأراك في صفوف كتابة الحوثيين _مع أنه من الطبيعي جداً أن يكتب عن الرموز والقادة، ولكن حتى في هذا سوف أسألك ماذا وجدت مني ومن ما أكتب؟! لاتنكر كتاباتك موجودةوموثقة ولامجال لإنكارها أنا لا أنكر أنا أفتخر بما كتبت عن من يستحقون الكتابة عنهم أنا كتبت بحبرِ المداد وصفاً عن ما صنعوه هم بالدم، هم من حققوا الانتصارات ونكلوا بالمعتدين هم من رفعوا اسم اليمن عالياً وكان حقاً علينا أن نكتب عنهم أبطالاً وقادة وشهداء، أنا أكتب عن اليمني الذي هز عروش الظالمين. أنت تكتب عن الحوثي وتتملص من الإقرار بذلك. _ أنت الآن من يقر للحوثي بإنَّهُ فقط من يستحق أن نكتب عنه إذا كان هو من يدافع عن الوطن، أما أنا فـ أعرف أنَّ الحوثي يمني وبجانبهِ يمنيون شرفاء يحملون هم الوطن ويدافعون عن الوطن ولا اسم لهم الا اسم اليمن، يا أخي إذا كنت فعلاً لاتحب الحوثي فَـ لمَ تجعله يحمل هذا الشرف والفخر في الدفاع عن الوطن وحده نحن يا أخي في مفترق طريقين لاثالث لهما، طريق الوطن، وطريق العدوان ولك الحرية ماذا تسمي من يقف مع العدو ضد بلده؟ ومن يقف مع وطنه؟ الأول طريق العدوان والاخر طريق رد العدوان والدفاع عن الوطن أنا اسميته يمني وأنت قد اسميته بالحوثي وقد قلدته ارفع أو سمة الشرف من حيث لا تدري فإن كان من يدافع عن الوطن هو الحوثي فهذا شرف له عد إلى نفسك وتشاور معها قبل أن تقف في وجهي أمَّاعني أنا فقد أخترت أن أكون فى طريقِ الوطن وضمن فريق الوطن تحت أي مسمي فإن كنت لا تعرف ماذا تطلق عليِّ من اسم فهذا شأنك أنا أعرف اسمي جيداً وسيبقى نبض قلبي يمنيا ذهبت في طريقي وذهب في طريقه هو يتساءل لماذا ينكر أنَّه حوثي؟ وانا أتساءل هل مازال حتى الآن لم يقتنع بما قُلت لهُ!