اليمن/ مرتزقة العدوان غيبوبة الخيانة في ظل انكشاف الحقائق

هاشم علوي ||

سبع سنوات من العدوان السعوصهيوامريكي والحصار على الشعب اليمني ومازال تحالف العدوان وادواته يعيشون في غيبوبة عاصفة الحزم واعادة الامل ومازال مرتزقة العدوان يعيشون غيبوبة الخيانة والارتزاق ولا يريد جميعهم دولا ومنظمات دولية وادوات محلية غيبوبة ماتسمى إعادة الشرعية الى اليمن واعادة اليمن الى الحصن العربي.

انتهت وسقطت اهداف العدوان المعلنة وظهرت اجندات خاصة بكل دولة مشاركة بالعدوان وتسعى كلا منها لحصد الغنائم حتى صارت تتقاسم المناطق والمحافظات المحتلة والنفوذ فيها والسيطرة على الموانئ والسواحل والجزر والثروات النفطية والغازية والاحياء البحرية في ظل إضمحلال ماتسمى الشرعية التي شن العدوان والحصار تحت عنوانها وتشضي ادوات العدوان المحلية المنضوية تحت مسمى الشرعية الى فصائل تتبع الممول الاجنبي السعودي والاماراتي تنفذ اجندات تخدم الامريكي والاسرائيلي تهيئ له الساحة وتنفذ اجنداته وتمهد له الطريق وتحمي تحركاته وتغطيها تحت مسميات مكشوفة .

الهزيمة التي تلقاها تحالف العدوان وادواته سبب هستيريا لدى قيادات العدوان وقيادات ادوات العدوان بمختلف مسمياتها حتى انهارت قواها ولجأت الى العويل والتباكي والتنديد والشجب والتظليل والكذب حتى انها تدعي ان الشرعية هي من تقاتل وكأن الطيران الذي يقصف اليمن يتبع الشرعية حتى صارت كلمة الشرعية من خبر كان ليس لها وجود على الارض اليمنية سوى استخدامها كقفازات لتدمير اليمن ومقدراته وانسانه واقتصاده ومؤسساته وعملته الوطنية.

التواجد الاجنبي السعودي والاماراتي والامريكي البريطاني والاسرائيلي لايعني لادوات العدوان مساس بالسيادة الوطنية انما يؤرقها قدوم من تسميهم الانقلابيين الحوثيين من صعدة، ياترى أين صعدة هذه؟ وكيف استطاعت صعدة بطيرانها وبوارجها وسفنها وجيوشها احتلال اليمن وطرد الشرعية؟

اوهام في مخيلة اولئك الخونة الرعاع الذين يرون للاجنبي حضورا طبيعيا بارض اليمن عاديا لايمثل لهم سوى الراعي الرسمي لاعادتهم الى السلطة ويرون بصاحب البلد والارض احتلالا ومازالت تتعالى اصوات تافهة تنادي باستكمال تحرير تعز من الحوثيين القادمين من خلف البحار وايقاف احتلال مأرب!!!!! ايتها التفاهات الحقيرة التافهة اخرسي لان كل ابواق الارتزاق تتنفس خيانة وتيتنشق ذلا وهوانا.

كفى خداعا للسذج فلا مقاومة الامقاومة الاحتلال والغازي الاجنبي ولا شرعية الا شرعية الثورة التي حررت البلد والشعب من النفوذ الامريكي السعودي ولا جيش وطني الا الذي يدافع عن شعبه ووتراب وطنه وليس من يدافع عن حدود السعودية ويحمي القواعد الاجنبي كالكلاب لاتستخدم سوى للحراسة.

ولكم العبرة بماحصل لحكومة وجيش افغانستان الذي صنعتهما القوات الاجنبية الامريكية.

ايها الخونة ستتركون ولن تجدوا جبلا يعصمكم من الشعب اليمني.

اليمن ينتصر.. العدوان يحتضر.

والعاقبة للمتقين.

الله اكبر .. الموت لامريكا.. الموت لاسرائيل.. اللعنة على اليهود... النصر للاسلام.