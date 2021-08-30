اليمن

محامون يدعون "الجنائية الدولية" للتحقيق في جرائم حرب اقترفها العدوان السعودي الاماراتي في اليمن


دعا محامون يمثلون المئات من ضحايا الحرب الأهلية باليمن، المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يتركبها وارتكبها العدوان الذي تقوده السعودية والامارات على اليمن .

قدم المحامي البريطاني توبي كادمان الطلب للمحكمة اليوم الاثنين، وسلط الضوء على ثلاثة حوادث منفصلة، هي غارة جوية في أغسطس عام 2018 دمرت حافلة مدرسية وقتلت العشرات، وهجوم صاروخي في أكتوبر 2016 أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 110 أشخاص، و تعذيب وقتل مدنيين محتجزين في سجون جنوبي اليمن.

وقالت المحامية المودينا برنابيو، ممثلة ضحايا هجوم الحافلة المدرسية، إن التحالف الذي تقوده السعودية قال إنه سيحقق في الضربة، وسيقدم المسؤولين عنها إلى العدالة.

وأضافت في بيان "بالطبع لم يفعلوا مثل هذا الشيء، المحكمة هي الملاذ الأخير، ليس أمام الضحايا وأسرهم خيار سوى دعوة المحكمة الجنائية الدولية لضمان تحقيق العدالة.

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محامون يدعون "الجنائية الدولية" للتحقيق في جرائم حرب اقترفها العدوان السعودي الاماراتي في اليمن
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