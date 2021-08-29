اليمن/ من سفاهات المرتزقة الحكم بإعدام سفير ايران بصنعاء..! 

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هاشم علوي || امعن العدوان السعوصهيوامريكي للترويج للتدخل الايراني باليمن ودعم صنعاء بالسلاح والصواريخ والطائرات المسيرة في تظليل واضح ان تحالف العدوان يحارب ايران باليمن وان الصواريخ الباليستية يتم تهريبها من ايران الى اليمن عبر ميناء الحديدة والمهرة وغيرها من المنافذ كل ذلك محض افتراء وكذب فج لم يثبت على ارض الواقع ومثله وعلى مدى سنوات العدوان نشرت وسائل اعلام العدوان وادواته سيل من التلفيقات والاكاذيب وكلما ارادوا تحركا يستهدف الشعب اليمني استبقوه بكذبة يتلقفها السذج والمنافقين والمرتزقة والعملاء والمغرر بهم فمرة يقولون ضبط سفينة ايرانية في بحر العرب تحمل اسلحة للحوثيين ومرة يقولون الاسلحة والطيران المسير يصل عبر ميناء الحديدة ومرة عبر المهرة وشبوة. اعتراف تحالف العدوان بتشديد الحصار وتنفيذه البري والبحري والجوي يكشف زيف تلك الاكاذيب ويعري مطابخ تحالف العدوان القذرة وبين فترة واخرى تتحفنا دول تحالف القذارة بتصريحات تكشف عجزها عن مواجهة الشعب اليمني وتنسب انتصاراته لايران وهكذا. قبل اشهر وصل السفير الايراني الدبلوماسي حسن ايرلوا الى صنعاء في خطوة جريئة فاجئت تحالف العدوان حول كيفية وصول السفير الايراني الى صنعاء رغم الحصار المطبق جوا وبحرا وبرا ومازالت طريقة وكيفية وصول السفير الى صنعاء غامضة لحد اللحظة واغاضهم ظهور السفير الايراني حسن ايرلوا في ميدان السبعين مشاركا في فعالية الاحتفال بمناسبة المولد النبوي على صاحبها افضل الصلاة وازكى التسليم، هذا الوصول والحضور مثل صفعة لتحالف العدوان وادواته حتى صارت تحاول النيل من السفير بكل الوسائل المنحطة التي تشبههم، وكل يوم تطفح وسائلهم الاعلام بالسفاهات والترهات والانحطاط. قبل ايام كانت ادوات المرتزقة تناول السفير بصفته الحاكم العسكري للمناطق الحرة في تغطية لفضائحها لتحكم قوات الاحتلال الاجنبي بمصيرها وتحركاتها وسكناتها وقبل ايام ضجت وسائل التفاهات المنحطة بخبر مقتل مستشار عسكري ايراني في مارب وكماهي ادعاءات تلك الابواق لااحد يرى دليلا كما تنشر عن تواجد خبراء عسكريين من ايران وحزب الله في صنعاء وانهم من يصنعون الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ويديرون المعارك في كل الجبهات التي يحقق فيها ابطال الجيش اليمني واللجان الشعبية اكبر الانتصارات التي تمرغ انوف تحالف العدوان وادواته بالوحل فكلما انجزت القوات المسلحة اليمنية انتصارا ساحقا مذلا لتحالف العدوان وادواته قالت الادوات انها ايران والحرس الثوري الايراني. اليوم صارت ادوات العدوان في مارب ابعد من ذلك حيث ذهبت لمحاكمة السفير الايراني بصنعاء حسن ايرلوا في سقوط سافر واختراق لكل القيم والاعراف الدبلوماسية شيئ مضحك مبكي لماوصلت اليه ادوات الارتهان والعمالة والارتزاق، هذا المذهب الساقط الذي اتجهت نحوه قوى الخيانة والعمالة لم تذهب اليه اي جماعة عميلة او قوة متمردة او دولة ذات سيادة فاي انحطاط هذا ايتها الحقارات التي تعمل بالريمونت كنترول من غرف عمليات ومطابخ الاجنبي. هذه السفاهات التي تروج لها ادوات تحالف العدوان لاتنطلق الا بتمويل مالي مدنس مدفوع الثمن فاي قانون يسمح بمحاكمة السفراء غيابيا انها الوضاعة التي لم تشهدها الدبلوماسية الدولية منذ عرفت للبشرية. هاهي محكمة الانفاس الاخيرة في مارب حكمت بإعدام سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية فماذا بعد؟!!!! هل سيمنع ذلك تحرير مارب ويوقف تقدم القوات المسلحة اليمنية واللجان الشعبية على ابواب مدينة مارب. ما اخف عقولكم ايها المرتزقة لم تتركوا شيئا الا وتمزقتم باسمه ومن وراءه. ايتها الحثالات كفى تظليلا وكذبا وفضائح على المستوى الدولي لقد ازكمتم الانوف بافعالكم وخيانتكم وارتزاققكم. ملحوظة: في حين اعلنت وسائل اعلام المرتزقة وتحالف العدوان خبر الحكم باعدام سفير ايران باليمن كان نائب حاكم الامارات حاكم دبي يلتقي بوزير الخارجية الايراني على هامش مؤتمر بغداد الاقليمي اليست مفارقات تكشف عورة الباحثين عن ايران باليمن. لله في خلقه شؤون. والعاقبة للمتقين. اليمن ينتصر العدوان يحتضر. الله اكبر.. الموت لامريكا... الموت لاسرائيل... اللعنة على اليهود النصر للاسلام