اليمن

اليمن/ شرعية عبد ربه هادي وإحتفالات اخرين حالة تعجب.

97 2021-08-27

 

هشام عبد القادر ||

 

اننا لسنا ضد اي حرية ولكن الواقع الملموس يفرض نفسه شرعية هادي دمرت اليمن ليس فقط بالوكالة بل بالعمالة والتأييد دون تراجع.

والإحتفالات ايضا والشعب اليمني يتوجع والإحتفال يكون بالحقيقة عند إنجاز الهدف بطرد المحتل الخارجي ..هذا ما يجب ان يكون ونحن لن نقول لا تحتفلوا بل احتفلوا حين تضعوا ايديكم بيد الشعب المظلوم لطرد المحتل الخارجي ...

الحقيقة لو ادخل بصلب حقيقة اليمن ووضعها من عدة جوانب ..

اقول اليمن غنية بالثروات الزراعية والحيوانية والبشرية والبحرية وتضاريسها متنوع.

لا انظر تنظير صح المعادلة بسيطة بالكلام لكن صعب التطبيق بالواقع لأنها تحتاج وحدة قلوب وعقول راقية ومجتهده ..

لو حسبنا الشعب اليمني كم عدد السكان نجدهم ثلاثين مليون بالكثير.

المعادلة كالتالي اجمع عوائد الثروات قسمة عدد السكان والله يغطي الجميع بغنى فاحش مع تطوير البلاد كافة ..

ولو وضعت هذه المعادلة لاحد اطفال الصين سيقول معادلة تحتاج جهد لإثباتها بالواقع ..

وهذه المعادلة تضحي الان كثير من شهداء الشعب والجيش اليمني بقيادة السيد للوصول الى تطبيق تنمية اليمن وجعلها افضل من البلدان المجاورة ..

الان سهل بمقالي تنظير ولكن بالواقع تضحيات لان الشعب كافة لم يرضى تطبيق المعادلة الواجب تطبيقها ..بسبب التفرقة الحزبية والرضوخ لبعض الفئات للعدوان السعودي حيث كانت تضخ لهم الأموال والمعاشات الشهرية ولم يقبلوا بتنمية بلدهم من انفسهم وبأيديهم ..

والمعادلة سهلة بالنظر صعب التطبيق بالواقع كما قلنا. 

ولا حول ولا قوة إلا بالله

والحمد لله رب العالمين

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