الشعب اليمني وكسر الحصار من الداخل

هاشم علوي ||

ضربة معلم كمايقول المثل بل صفعة وجهتها صنعاء لتحالف العدوان السعوصهيوامريكي وادواته من خونة الفنادق ومرتزقة البارات وعملاء المراقص وزبائن الحانات من خلال اعلان توجيهات رئيس المجلس السياسي الاعلى الرئيس مهدي المشاط بتخفيض التعرفة الجمركية الى ٥١٪ للمستوردن عبرميناء الحديدة وتثبيت سعرصرف الدولار ب ٢٥٠للدولار الواحد كسعررسمي في صفعة قاصة لحكومة الفنادق ومن يقف ورائها من تحالف العدوان السعوصهيوامريكي والتي تعبث بالاقتصاد اليمني وتعمق معاناة الشعب اليمني عبر اجراءات تدعي انها تحافظ بها على استقرار الوضع الاقتصادي والمعيشي واستقرار الريال وغيرها من الترهات التي تدعيها دفعت بالمواطنين في المحافظات المحتلة الى التظاهر والخروج بمسيرات ضد رفع حكومة الفنادق لسعر صرف الدولار وتعرفة الرسوم الجمركية ودفعت بشركات الصرافة الى الاضراب في عدن وحضرموت واغلاق منفذ شحن الحدودي بالمهرة وغيرها من التحركات الشعبية ضد تلك الاجراءات الاجرامية بحق الشعب اليمني شماله وجنوبه.

صنعاء اليوم خرجت تستنكر وتدين قرار حكومة الفنادق المرتزقة وتحيي قرارات المجلس السياسي الاعلى بتخفيض التعرفة الجمركية على البضائع التي يمكن للتجار استيرادها عبر ميناء الحديدة.

هذه القرارات بطبيعتها ستنعكس على اسعار السلع وتخفف من معاناة الشعب اليمني من وطئة الحصار الظالم.

الشعب اليمني تلقف ذلك القرار بتأييد ولاقى ارتياح شعبي واسع ولما سبقه من تحذيرات عضوالمجلس السياسي الاعلى الاستاذ محمد علي الحوثي ابو احمد من منع اي زيادات سعرية على السلع والبضائع بعد قرار حكومة الفنادق، ولقاءاته بالغرفة التجارية والصناعية والتي كانت بدورها تلزم التجار بعدم احداث اي زيادة سعرية نتيجة قرارات المرتزقة الغوغاىية والعشوائية.

الشعب اليمني خرج اليوم ليؤكد ان ارادته لن تنكسر ومحذرا لقوى التحالف السعدصهيوامريكي من اعتراض السفن المبحرة نحو ميناء الحديدة ويعلن كسر الحصار من الداخل في معركة اقتصادية ومعيشية حياتية وجودية لن يقبل ان تكون الانتصارات فيها باقل ممايسطره ابطال القوات المسلحة واللجان الشعبية من بطولات في الجبهات.

ومع تعيين مبعوث اممي جديد يؤكد الشعب اليمني انه لن يقبل باقل من ايقاف العدوان ورفع الحصار كمفتاح لاي حل سياسي او لبدء مفاوضات دبلوماسية او اي مبادرات لن يقبل بها مالم تلبي اشتراطات الشعب اليمني وقيادته الثورية والسياسية والعسكرية والدبلوماسية المتمثلة بايقاف العدوان ورفع الحصار وخروج القوات الاجنبية من كل شبر بالارض اليمنية.

الشعب اليمني يدرك ما وصلت اليه الاوضاع الاقتصادية المتردية في المحافظات المحتلة ويسمع انين واوجاع المواطنين في عدن وتعز وحضرموت وشبوة وابين ولحج والمهرة ومارب والتي لن يقبل ان تستمر مهما امعن العدوان وادواته بمعاناة ابناء المحافظات المحتلة التي وصلت اوضاعهم المعيشية الى حد لايطاق.

الشعب اليمني بتحركاته في مختلف الجبهات توجه ايضاً الى الجبهة الزراعية مستغلا موسم الامطار وتلقفا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي حفظه الله بالاهتمام بالجبهة الزراعية وصولا الى تحقيق الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي وكسر الحصار من الداخل والاعتماد على الذات والاستفادة من كميات الامطار وحصاد المياه وبناء الحواجز والسدود لتغذية المياه الجوفية.

تظاهرة الشعب اليمني في صنعاء اليوم كانت واضحة الرسائل الى تحالف العدوان السعوصهيوامريكي بان استهداف الشعب اليمني بمثل هذه الاجراءات التأمرية لن يزيده الا صمودا وثباتا وتحركا نحو كسر الحصار من الداخل والتكيل بالعدوان بالجبهات والعمق وعلى الباغي تدور الدوائر.

والعاقبة للمتقين.

الله اكبر.. الموت لامريكا... الموت لاسرائيل... اللعنة على اليهود... النصر للاسلام.