اليمن

الصورة كما هي عليه...


 

عبدالملك سام ||

 

أين امريكا فيما يحدث اليوم في اليمن ؟! سؤال محير لا يمكن أن تجيب عنه وأنت جالس في ضجيج الأحداث ، ولكن بمجرد أن تبتعد قليلا ، وتبدأ في رسم خطوط ودوائر تعبر عن الأحداث الجارية ، ستجد أن كل شيء يشير إلى مخطط جهنمي لا يمكن لأحمق مثل (بن سلمان) أو مستشاريه أن يحبكوا مثله ، فالأمر يدار بدقة وحنكة متناهيتين ، الأمر الذي يجعلك تتأكد أن شمعون أو عزرا أو أي أسم يهودي آخر هو من يقف وراء هذا التخطيط الشيطاني !

في البداية ، وقبل أن يستوعب أحد ماذا يريدون منا ، كانوا قد خططوا للأستيلاء على منابع النفط والغاز ، وبعدها بدأوا بالنزول في الساحل ، ثم أسقطوا الميناء تلو الآخر ، وحافظوا على مستوى معين من تدفق السلع بغية إستنزاف الموجود بعد أن نقلوا البنك طبعا . ولولا تنبه القيادة والمبادرة لحماية الحديدة لكانوا طوقونا تماما ! والأمر لا يستهدف أنصار الله أو الشمال أو المقاومين فقط ، فهم - كما رأينا - وجهوا المتواطئين معهم للأقتتال في الداخل بينما هم يعملون بشكل متواصل على احكام السيطرة على المنافذ والموانئ والجزر وإغراق الجميع في أزمات اقتصادية !

لو افترضنا أن أنصار الله أستسلموا فجأة ، فهل هذا يعني أنهم سيرحلون مباشرة ؟! الأحمق من يظن أن هذا سيحدث ، ونحن رأينا وما نزال نرى ما فعلوه في العراق بعد أن أدعوا أن الهدف من معركتهم هي إسقاط نظام صدام حسين فقط ، والأمر سيتكرر بحذافيره معنا لو تم إستئصال أنصار الله وخلت الساحة لقوى الإحتلال ، وسيقومون بعدها بنشر الجماعات الإرهابية لتبرير بقائهم في البلد بعد أن يتركوها لفترة تعيث فسادا وقتلا وتدميرا في كل محافظات الجمهورية الشمالية والجنوبية !

المخطط اليوم يتصاعد مع قرب تحرير مأرب الغنية بمنابع النفط ، وهذا ما جعلهم يصعدون أكثر في معركة الاقتصاد ، فهم لا يمكن أن يسمحوا بأي إنحراف في خططهم ، لذلك كان لابد من رفع الجمارك طالما وحكومة صنعاء قد استطاعت التخفيف من آثار الحصار حتى بات الوضع في الشمال أفضل من الوضع في المناطق التي احتلوها ، وقد بدأت الاحتجاجات في الجنوب تتصاعد نتيجة زيادة الوعي لدى المواطنين هناك بحقيقة الاحتلال وخططه المشئومة ، لذا كان لزاما أن يجعلوا الجميع يعانون في الشمال والجنوب !

كل شيء كان واضح منذ البداية ، إلا أن هناك الكثير من القوى الداخلية الواهنة والغير منطقية التي راهنت أن الوضع ليس كما صورناه ، والنظام الأمريكي هو نظام شيطاني خطير لا ينفع أن تستهين بمكره ، وما طرد المغتربين اليمنيين إلا مسألة وقت سيشمل كل دول الخليج كما حدث في حرب الخليج سابقا ، وستستمر الأحداث في التوالي حتى يسقط اليمن بكامله في الفوضى والإقتتال والدمار !

أنا لا اتشائم هنا أيها الاعزاء ، بل أتحدث عما أراه يحدث بالعودة إلى ما قد حدث ، وهذا لا يعني أننا لابد وسنسقط ، ولكني أقرع ناقوس الخطر لعلي أستطيع أن اوقظ من لايزال نائما في دعة وهو يظن أن الشر لن يصل اليه أو أنه لا يعنيه ! نحن بحاجة للوحدة والتفكير معا ، وتحمل مسؤولياتنا جميعا للخروج من هذا المأزق جميعا ، وهذا ليس وقت تبادل الأتهامات ، وتذكروا أن الفوضى والأضطراب هي إحدى أساليب العدوان للأيقاع بنا جميعا .. وللحديث بقية .

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