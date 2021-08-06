اليمن

من انتم يا هؤلاء؟!


 

إكرام المحاقري ||

 

عندما يصيدون في المياة العكرة ياكلون الطحالب العفنة، وعندما يستهدفون العفة، ويقللون من شأن الحياء، تتكشف حقيقة عهرهم ودياثتهم في دسكوهات تعنونت " بـ الحلال " وهي مستنقع للمعاصي والانحراف، فـ مسلسل "رشاش" لم يكن الا خطوة حقيرة من مملكة العهر والمجون، ولن يقلل من عظمة المرأة اليمنية ولن يطعن في شرفها مهما كانت حقارة ذلك المسلسل ومن قام بتمثيل مشاهده اللزجة !! 

فهذه الخطوات لها دلالات على توجه العدو بشكل معلن لاستهداف المرأة اليمنية  الحرة ،والتي واجهت مخططات العدوان وقذارتهم بوعي قرآني قل نظيرة بين الأمم،  فـ المرأة اليمنية لها تاريخ عريق واصيل وقد تعلن منها اولئك السفلة معنى الشرف حيث لا شرف ولا كرامة لهم،  فالاحق بهم ان يمةلوا قصة سلمانهم وملئه حين لهث وسال لعابه حين رأى تلك الساقطة الامريكية المدعوة  بـ "فينكه " ابنت المعتوه 'ترامب "

"رشاش" !!  عن اي رشاش يتحدثون وما القصد من هذا الاسم الغبي، ام انهم استبدلوا الرشاشات العسكرية برشاسات في شاشات التلفزة الخاصة بهم !! وليس ببعيد ان تكون هذه الخطوات العدوانية هي ماتم التنسيق لها مسبقا بـ الاعلان عن افتتاح مقهى مأرب .. وما أدراك ماهية!!  جميعها خطوات تمهيدية لتشويه المرأة اليمنية التي لم تتخلا عن كرامتها حين نزلت السعوديات للشوراع ترقص وتتمايل في حفلات المجون !!

هم يعسكون واقع انفسهم الدنيء والذي تعدى حرمات الله مع بيع للكرامة والقضية والانسانية والشرف والعفة، ويحاولون خلط الاوراق كـ ورقة سياسة فاشلة، ارادوا بها استفزاز المرأة المسلمة من جهة، ومن جهة أخرى ارادوا بها جس نبض كرامة الشارع اليمني والذي لقنهم الجواب بعد اول مشهد.

ختاما : احتفظوا باموالكم لـ تصرفوها في شوارعكم في حفلات الترف والفساد، اما اليمن وخصوصا محافظة مأرب والتي تقيحت قلوبكم حين خرجتم منها صاغرين، فلا يوجد فيها غير رصاصات حارقات مميتات قاتلات هي من نصيب العدو كائن من كان، ولا تقولوا بانا قد نسينا العزيزة (سميرو مارش) وغيرها من الحرات العفيفات في سجون العدو، فالحرب مـا زالت في بدايتها وسيكون التحرير هو من نصيب الارض والعرض، وإن غدا لناظره قريب.

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