اليمن

الاحتفال بالولاية يفزع المرتزقة المسعورين

61 2021-08-01

 

هاشم علوي  ||

 

احتفل الشعب اليمني خلال الاربعة الايام الماضية بيوم الولاية للامام علي عليه السلام في اكثر من مائة ساحة على مستوى اليمن الحر وبحشود غير مسبوقة اذهلت المتابعين لحركة الحشود وتعبيرها عن الحب والولاء للامام علي بن ابي طالب عليه السلام.

الاحتفالات التي شهدتها اليمن في تظاهرة فريدة تعزز الانتماء الايماني الرسالي والتزايد الكبير في العودة لاحياء يوم الولاية الذي كانت السلطة البائدة تقمع المحتفلين وتلف المناسبة بالاشاعات والتظليل والتزييف للتاريخ والوعي والترويج للفكر الوهابي والاخوانجي الذي يرى في مثل هذه الاحتفالات بدعة بفتاوى ادعياء العلم والفتوى منهم والذين تحولوا في الاونة الاخيرة الى نسف كل فتاويهم الدينية لصالح هيئة الترفيه.

الاخوان المتأسلمين اوساخ حزب الاصلاح الهاربين في اسطنبول وقطر ومن بقي منهم بعاصمة جارة السوء افزعهم المشهد والحشود الملايينية للشعب اليمني الذي غصت به ساحات الاحتفالات وحولتهم تلك المشاهد الى كلاب مسعورة لاتعي ماتقول وماتهرف سوى كيل الشتائم والالفاظ التي لاتصدر سوى من قذارات تصدر عنها قذارات وكل إناء بمافيه ينضح.

حوارات الفضائيات التابعة لمرتزقة العدوان وخونة الاوطان امعنت في وقاحتها الى الابتذال خروجا عن اللياقة والادب وايجاد مسافة من الاحترام للطرف الاخير المستضاف بتلك القنوات الابواق لتحالف العدوان واذياله.

ففي فضائية النوبلية الاخوانية توكل كرمان المسماة بلقيس كان المجاهد الاستاذ محمد البخيتي محافظ محافظة ذمار طرفا في احد برامجها يوم امس الاول الجمعة والذي ناقش وحاور بموضوعية واخلاق رفيعة وادب جم وادلة دامغة وحجج قوية افحمت المرتزق المسمى البكيري المحاور من الطرف الاخر وجعلته ردود وتعقيبات البخيتي يتحول الى مسعور مبتذل امام الكاميرات وعلى الشاشة ببرنامج مباشر يسوق الزيف والاحلام التي زينها له ولامثاله ولحزبه وجماعته تحالف العدوان السعوصهيوامريكي  وظهر مهزوزا تفوح من كلماته رائحة الهزيمة النفسية والاخلاقية والانحطاط القيمي والاخلاقي الذي سقطوا في وحله عند اقدام وليهم سلمان وبن سلمان واردغان وبايدن ونتن ياهو الذين يلتقي معهم بالعدوان على الشعب اليمني وكان حزبه وجماعته اول من ايد العدوان ودعاه الى اليمن للعودة الى السلطة حتى لوسقطت الاقنعة ومرغت انوفهم في وحل الخيانة والهزيمة كتحالفهم المهزوم والبائسين كزعيمهم الذي بكى لان لايتركهم تحالف اسيادهم في منتصف الطريق وزندانيهم الذي افتى ان عاصفة الحزم بامر الله وصعترهم الذي افتى بان يقتل اربعة وعشرين مليونا من الشعب اليمني ويبقى مليون احرار ويقصد بالاحرار جماعة الاخوان الاصلاحيين الهاربين في مراقص جدة واسطنبول الحالمين بالعودة حتى لو افني الشعب اليمني عن بكرة ابيه فإما هم او الطوفان.

هذه الحثالات من المحاورين امثال البكيري التي تهرف بمالاتعرف تسوق لخزعبلات قدعفى على سقوطها الزمن وترويجها الان لم يعد ينطلي على الشعب اليمني الحر فقد سقطت منذ الحروب الست التي شنت على الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضي الله عنه وتعفنت في دهاليز المطابخ الاستخباراتية والاعلامية ومقار صناع الاشاعات والتظليل واجهزة القمع التي كانت تلفق التهم والقضايا لكل من اقترب من نقد او انكار تلك التفاهات.

لاظيم ففي كل بوق خائن يقف خونة كثر وان تحاورت معهم فكن كمحمد البخيتي مثقف وهادئ ويظرب بالعظم ويعلم التافهين الادب في الحوار والنقاش والتعقيب.

سلام الله على اولياء الله الذين لاخوف عليهم ولاهم يحزنون وسلام على شعب الايمان والحكمة المؤمن المجاهد الصابر المثابرنحوالنصر المبين باذن الله والذي لم يعديلقي لتلك الابواق بالا والذي لايرى في تلك الابواق سوى كلاب مسعورة ان يتركهاتلهث وان يحمل عليها بالجبهات تلهث كمايحصل في جبهات مارب والبيضاء وغيرها.

والعاقبة للمتقين.

الله اكبر  .. الموت لامريكا.. الموت لاسرائيل. اللعنة  على اليهود  . النصر للاسلام.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاحتفال بالولاية يفزع المرتزقة المسعورين
حقد السعودية يفتك بالمغتربين اليمنيين
مدرسة طومر..وسر البقاء..فلسفة البقاء..
رمال الأمس، في مواجهة أقدم ناطحات سحاب
أصلب من الصلب..
اليمن/ معركة اسقاط المواقع في نعمان وناطع
اليمن/المقايضة الجديدة للأمريكان..ورقة سابقة بصيغة مختلفة!
مدينة الرسول الاعظم الطبية أم منتجع سياحي للترفيه؟!
اليمن/ كسر الحصار من الداخل
مقدمة البشرى..!
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
رسول حسن نجم : العراق وايران تربطهما عقائد ومقدسات ولايمكن الفصل بينهما والولايات المتحده تسعى بكل قوتها لهذا الفصل وهو محال.. ...
الموضوع :
صحيفة إسرائيلية: انسحاب بايدن من العراق..وماذا عن مصير (اصدقاء امريكا)؟
رسول حسن نجم : لعل المقصود بالعقل هنا هو الذكاء والذكاء يقسم الى ٢١٤ درجه وكل شخص يقيم تجربه ما حسب ...
الموضوع :
لا صدق في إدعاء أو ممارسة، إلا بإستدلال منطقي
رسول حسن نجم : تعجبني اطروحات وتحليل د. علي الوردي عندما يبحث في الشخصيه العراقيه ولكنه يبتعد عن الدين واخلاقياته في ...
الموضوع :
المستبد بيننا في كل لحظة؟
علاء عبد الامير الصائغ : بسمه تعالى : لا تنقطع رحمة الله على من يرحم الرعية السادة في مجلس الوزراء المحترم والموقر ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رسول حسن نجم : ان الذين جاؤوا بالكاظمي الى السلطه هم من يتحمل مسؤولية مايجري فهو مجرد اداة لايحترمه الامريكان وهذا ...
الموضوع :
التواجد الاميركي في العراق..انسحاب ام شرعنة؟!
رسول حسن نجم : وماذا نتوقع من العشائريه والقبليه والعوده الى عصور التخلف والجهل وجعل الدين وراء ظهورنا غير هذه الاعمال ...
الموضوع :
بسبب قطع شجرة شخص يقتل اثنين من اخوته وابن اخيه ويصيب اثنين من النساء في بابل
رسول حسن نجم : في واقعنا العراقي المرير بدأ صوت الجهل والهمجيه والقبليه يرتفع شيئا فشيئا وهذا له اسبابه ومنها ١.. ...
الموضوع :
فتاوي المرجعية بين الدليل الشرعي وبين ثرثرة العوام
زيد يحيى حسن المحبشي : مع احترامي لمقام الكاتب هذا مقالي وهو منشور بموقع وكالة الأنباء اليمنية بصنعاء لذا وجب التنبيه ولكم ...
الموضوع :
أهمية ودلالات عيد الغدير
حيدر راضي : مافهمت شي غير التجاوز على صاحب السؤال والجواب غير مقنع تماماً وحتى لو كان غلاماً فهل قتل ...
الموضوع :
الخضر عليه السلام لم يقتل طفلا
نيران العبيدي : اضافة لما تقدم به كاتب المقال اضيف لم اكن اعلم باصولي الكردية الى ان عملت فحص الدي ...
الموضوع :
من هم الكورد الفيليون .. ؟1  
فيسبوك