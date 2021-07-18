احترام المُشرّف ||

تعلن الجمهورية اليمنية، عن افتتاح أكبر أكاديمية عسكرية في العالم..

والتي أثبتت تفوقاً منقطع النظير. في تخريج أقوى وأجدر المقاتلين وذلك ليس على المستوى الأقليمي. بل على المستوى العالمي،

تحتوي الأكاديمية على أكفأ المدرسين، والخبراء العسكريين في تصنيع الأسلحة

ذات التكلفة البسيطة في الصنع، والتأثير القوي في العدو، وكذالك الخبرة في استخدام وإعطاب كل أنواع الأسلحة.

إبتداءً بالولاعة وانتهاءً بأحدث الصناعات الأمريكية والبريطانية وغيرها مِْن أحدث ما صنع العالم في مجال الاسلحة،

وتحتوي الاكاديمية. خبراء متمرسين في فن إدارة الحروب والمناورات العسكرية والخطط الحربية المتطورة في الجانب القتالي والسياسي. والتكتيكات الحربية بعيدة المدى،

وكيفية إدارة حروب النفس الطويل. واستنزاف العدو،

وللأكاديمية. أسلوب متفرد في بناء أقوى الجيوش. وذلك م̷ـــِْن خلال

1ــ التركيز في بناء المقاتل الذي يكون على معرفة لماذا يقاتل،

لاأن يكون مجرد مأمور لايعرف إن كان على حق أو على باطل،

2ــ ترسيخ الإيمان المطلق في نفسية المقاتل بأن النصر ليس لمن يمتلك القوة الأكثر والسلاح الأقوى إنما النصر لمن يمتلك الحق،

فالحق أقوى م̷ـــِْن كل قوى الطغيان وإن كثرت،

3ــ جعل المقاتل مرتبطاً ارتباطا وثيقاً بالله سبحانه وتعالى والعلم علم اليقين بأن الرامي والمسدد هو الله،

وبهذا نكون نجحنا في بناء نفسية جهادية إيمانية لاتعرف للهزيمة مكاناً في خط جهادها،

لأنها قد عرفت على ماذا تقاتل ولماذا تقاتل،

وإنها في خط طريقين لا ثالث لهما، الــنــصــر أو الــشــهــادة وكلاهما فوز،

تهتم الأكاديمية اليمنية. في أن تجعل من طلابها مثالاً للرقي فهم ليسو مجرد قذائف نارية،

فهي تهتم في بناء الإنسان ذي العقلية المتزنة التي تعرف كيف تزن الأمور وكيف تتعامل مع الإنسان وإن كان عدواً، العقلية التي تجعل من عدوها في حيرة لايعرف من أين سيأخذ، العقلية التي تجبر العالم على أن ينحني لـه وإجلالاً وأكبار،

أكاديمية اليمن العسكرية. لديها أسلوب في بناء جيش كڵَ فيلقه قادة وكل قادته محنكين سياسيين لا يُشقُ لهم غبار،

وبهذا استحقت أن تكون أهم اكاديمية عسكرية في العالم،

وتعلن الاكاديمية العسكرية اليمنية

عن فتح باب القبول للمتقدمين،

(شروط التسجيل في الاكاديمية)

1 ــ الإيمان والالتزام التام بمبادئ الإسلام السمحة غير التكفيرية لمن خالفها،

2 ــ الحرية في الرأي والتفكير وعدم التعصب الأعمى الذي يجعل صاحبه في قائمة الضالين المضلين،

3 ــ الولاء المطلق لله والوطن،

4 ــ الرفض التام للوصاية من أي جهة خارجية،

5 ــ عدم الاستهانة بأي سلاح تقدمه الأكاديمية.

إبتداءً بالحجارة مروراً بالولاعة وإنتهاءً بكل أنواع الاسلحة،

6 ــ الالتزام بقوانين الأكاديمية وإحترامها

على مِْن يجد في نفسه الرغبة والكفاءة

التقدم للتسجيل ونيل شرف أن يكون خريج

أكاديمـية اليمن العسـكرية