الحوثيون: التحريض الأمريكي على القتال ينسف مزاعم إدارة بايدن حول توجهها للسلام

قال القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن عبد الملك العجري إن "التصريحات الأمريكية التي اتسمت بالتحريض على القتال ينسف مزاعم إدارة الرئيس جو بايدن حول توجهها للسلام".

وفي تصريح لقناة "المسيرة"، قال العجري إن "مبعوث الولايات المتحدة لا يقدم غير ما تطرحه السعودية ويبدو أن شعارات وقف الحرب التي رفعها بايدن فترة الانتخابات توقفت لتعود واشنطن لسياستها القديمة المشجعة للعدوان".

وأضاف أن "السلام الذي كانت تسعى إليه واشنطن مجرد فض اشتباك مؤقت تتوجه بموجبه نحو إثارة الوضع الاقتصادي والاجتماعي من الداخل وهذا ما رفضناه".

وأشار إلى أن "بايدن كان يريد تبريد بعض الأزمات في المنطقة وكان يتصور أن لديه قدرة لتمرير تكتيك عدواني مغلف بالسلام وبعد الفشل عاد لسياسة التحريض".

وتابع: "الولايات المتحدة قد تقاتل مع تنظيمي (القاعدة) و(داعش) جنبا إلى جنب دون أن يتحدث عن ذلك أحد".

وأردف: "القاعدة قاتلت مع العدوان (التحالف العربي) في البيضاء وتعز ومناطق عدة ولكن الجانب الأمريكي كان يحاول التعامي عن ذلك".