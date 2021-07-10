اليمن

اليمن/تحالف العدوان..والعجز المتواصل في إيجاد الأوراق والبدائل!!


 

✍️عبدالجبار الغراب ||

 

ما من أوراق لتحالف العدوان يستطيع تحقيقها لصالحه بعد مضي سبع سنوات من حربه على اليمن, فأصبح في وضع محرج للغاية وخصوصا امام المجتمعات العالمية  المحايدة الناظرة بعين العدالة لما آلات اليها الحرب في اليمن بعد مرور هذه السنوات الطوال من  مأساة إنسانية عالمية اثرت على الإنسان ووضعته في حالة كارثية انعدم على إثرها جميع الحاجات الأساسية الهامة كالدواء والغذاء, بل انه عندما توضحت الحقائق وكشفت المخططات وبانت كل المعالم الواقعية على الأرض بظواهرها الكاملة والتى أبرزت واقع انتصار حققه الشعب اليمني وجيشه ولجانه الشعبية وتصديهم بقوة وشجاعة لتحالف العدوان وتم طردهم من اغلب المدن والمواقع التى كانت تحت سيطرتهم بداية  العدوان, فقد كان للفرض وجوده الوحيد في مواصلة السير والتقدم حتى اكتمال التحرير لما تبقى من مدن ما زالت قابعه تحت سيطرة العدوان, لتسير قافله التقدم نحو الأمام لتحرير محافظه مأرب, ليكون على إثرها تهاوى واندثار وتعالي للصياح من قبل الأمريكان ومعهم الأمم المتحدة ومع الاقتراب من إعلان التحرير لمحافظه مأرب تم وضع العراقيل وجاءت المطالبات بوقف التقدم وجعل خيار التفاوض الامل للخروج بحل سلمي ينهي الحرب, لتبدأ معها خلق الأعذار والتذرع بالنازحين في مأرب ,ومن الإنسان جعلوه  ورقة لإيقاف التحرير والمقايضه لتحقيق انتصار.

ومن المنوال التصاعدي للأحداث وقفت عدة عوارض مقصودة في وجه اي مساعي جاده لإحلال عمليه السلام في اليمن, هذه العوارض افتعلها الأمريكان وخلقوا على إثرها العديد من الأشواك والعراقيل رغم اكاذيبهم الاعلاميه نيتهم إيجاد حل لإنهاء الحرب في اليمن, فإشتداد الحصار وخصوصا مع بداية العام الميلادي الجديد كان للأمريكان مقصده الضاغط على الجيش واللجان الشعبية لتقديم التنازلات والرضوخ لمطالب العدوان وقبوله بإيقاف التحرير والجلوس على مائدة المفاوضات دون النظر الى المطالب العادلة في إيقاف العدوان ورفع الحصار على اليمنيين ومن ثم الجلوس على طاولة المفاوضات, وهذا هو عارض مفتعل من أمريكا لغرض إيقاف التحرير وجعل ورقة الحصار مكسب للعدوان لتحقيق نصر تعويضا لفشلهم العسكري.

لتتعدد المسالك والطرق المفتعله لتحالف العدوان في رسم العديد من البدائل لغرض فرضها للتثبيت عند الجلوس على طاولة الحوار, فمن الحصار الخانق والاحتجاز الطويل لناقلات النفط والغاز في ميناء الحديدة والحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي أوراق مشى عليها العدوان في جعلها ورقة هامه قد تحقق لهم استثمارها لصالحهم على حساب المقايضه بالإنسان والضغط على حكومه صنعاء للرذوخ, وهي ورقة فاشله بكل المقاييس وأوضحت مد الهمجيه والعنجهيه الاستكباريه لقوى العدوان في جعلهم للإنسان ورقة ابتزاز مستثمرين التجويع وتعطيل المرفقات الصحية ومنعهم لدخول الأدوية العلاجية لمئات الآلاف من المرضى الذين ارتفعت حالات الوفاة بفعل الحصار ونقص الأدوية والعلاجات وخلو المرفقات الصحية من ابسط المعدات والأجهزة الطبية, فلا عسكريا كان لهم المراد ولا بالابتزاز الإنساني حققوا ما عجزوا عنه طوال سبع أعوام.

وحتى عندما حاول تحالف العدوان إستثمار اصلاح خزان صافر العائم ذريعة وورقة لصالحهم والتلاعب الأممي الذي أنحاز بوضوح معهم, لتتوضح على كامل الجوانب المغالطات والأكاذيب الأممية في محاولة منها لجعلها ورقة ضغط على اليمنيين لتحقيق جانب قليل من جوانب الانتصارات المعدومه لديهم, ليغوص العدوان في طرق متشعبه باحثا عن خيارات وبدائل جديده قد تحقق له مخارج ونجاه من مستنقع تهوره في فرضه الحرب على اليمنيين, لتنعدم الخيارات والبدائل العسكرية والسياسية حتى مع دفعهم للأموال للأمريكان لأجل إدخال وتصنيف اليمنيين وجماعة انصارالله ضمن المنظمات الإرهابية من وجه النظر الأمريكية,  لتفشل سريعا ويتم الإزاله والتراجع الأمريكي من هذا التصنيف وتحت المبرارات الإنسانية كان للأمريكان دواعيهم الاستهلاكية إعلاميا, لتكون لصفقه البقاء على كرسي الأمانه العامه للأمم المتحدة تصنيف انصارالله وادخالهم ضمن لائحة المرتكبين لجرائم ضد الطفولة , وبالأموال والبقاء على منصب الأمين العام للأمم المتحدة  سرعان ما قام انطوانيو غويترش منقذا نفسه من الاستبدال ومن دماء الأطفال اليمنيين تربع مرة ثانية على المنصب الأممي.

ومع الاقتراب الفعلي والسريع لتحرير محافظه مأرب كان لتحالف العدوان فتح العديد من الجبهات لأغراض تأخير التقدم للجيش واللجان الشعبية نحو محافظه مأرب, ليتم التصعيد في عده جبهات في محافظه حجه والضالع والساحل الغربي املا منهم في تشتيت الجيش اليمني واللجان الشعبية وتراجعهم عن التحرير لمحافظه مأرب ليكون لفشل هذه التصعيدات العسكرية اخمادها السريع واظهار عجز التحالف عن استخدامه للأوراق والبدائل التى تساعده في تأخير ومواصلة تحرير مأرب,ليظهر العجز المتواصل لتحالف العدوان في ايجاده للاوراق والبدائل لتحقيق انتصار سواء عسكري او سياسي فلا نجحت المقايضه بالملف الإنساني لتحقيق أهداف ولا لإشعالهم مؤخرا التصعيد العسكري في محافظه البيضاء وبمعاونه القاعدة وداعش وبتخطيط وإدارة أمريكية لورقه هي في أذهانهم يريدونها لصالحهم لتحقيق نصر قد يجعلهم في موقف تفاوضي يعطي لهم ما عجزوا عن تحقيقه سابقا رغم ما قاموا به من افعال وتسويقهم للمبادرات ومغالطاتهم واكاذيبهم ان طرف صنعاء هو من يفشل مساعي السلام, تصعيد عسكري  في البيضاء فاشل, ليتم سحق العدوان وأدواتهم من القاعدة وداعش في مواقع عديدة من أطراف مديريه الزاهر والصومعه ليكون للموت الجماعي محطات متواصلة وبإخماد تصعيدهم العسكري السريع سيكون إضافه جديده لعجزهم المتواصل في إيجاد البدائل, وما القريب الا لنقل صورة لها مدلولات ومؤشرات عن اقتراب تصدع التحالف وانقسامة, والتى ظهرت ملامحه الأولى بانهيار التحالف ما بين السعودية والإمارات ووجود العديد من الخلافات الكبيرة سيكون للايام القليلة القادمة ايضاحها وكشفها  ليكون على إثرها, إعلان نهائي للانتصار على العدوان وانتهاء الحرب على اليمن, أبطالها هم الشعب اليمني وجيشه ولجانه الشعبية من المجاهدين الاوفياء الشهداء الأبرار الصالحين.  والعاقبه للمتقين.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اليمن/تحالف العدوان..والعجز المتواصل في إيجاد الأوراق والبدائل!!
وبلغت القلوب الحناجر..!
الحرب الإعلامية الأشد فتكا والأكثر خطرا
اليمن/ كش ملك رغم كل الصعاب..!ّ
التعليم الإلكتروني في عصر العولمة..
المرتزقة والأمريكان والقاعدة..والعملية العسكرية في محافظة البيضاء اليمنية!!
اليمن/ أسألوا..طومر..
الحج الممنوع !!
الدراسة والإندهاش الأمريكي لبسالة المقاتل اليمني..!
اليمن/ التعليم يا سيدي على حافة الانهيار
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابواحمد من النجف الاشرف : احسنت يااستاذ ماهر التغيير يجب ان ياتي من خلال الشعب الواعي المثقف بثقافة العصر ومن الواقع الذي ...
الموضوع :
التغيير..!
عمر مزهر الجميلي 999 : شكرا جزيلاالكم ...
الموضوع :
اشقياء بغداد..الشقي ( علي ماما ) إنموذجا
هاله التميمي : القياده هي أن تعمل لناسك وطنك لا تقود مشاريع دول أخرى وتدافع عن تطرف أفكارها فليس كل ...
الموضوع :
العراق بحاجة إلى قيادات صادقة
حيدر ٥ : أستاذنا الفاضل... تعبت في گوگل و لم أجد هذا النص النثري، أرجو إذا أمكن تزويدنا بالمصدر فنذهب ...
الموضوع :
عندما تُفتَح بالوعة بعض البرامج!!!
محمد غضبان : هذا شيء مضحك ان يطالبون رئيس وزراء خائن على جميع المقاييس ان لايرضخ للضغوطات الأمريكية ومن قال ...
الموضوع :
الخدمات النيابية تطالب الكاظمي بعدم الخضوع للرغبات الاميركية
زيد مغير : استاذ كريم بدر المحترم . إن نفط العراق كان ملك لجرذ العوجة وقد تصرف به وأكرم به ...
الموضوع :
بالفيديو .... المحلل السياسي كريم بدر يفضح حكومة الكاظمي وسرقاتها من خلال الاتفاقية مع مصر والاردن
زيد مغير : سيدي الكريم محمد الطالقاني. جزيل الشكر على التذكير بهذه الثورة العظيمة وللأسف الإعلام مقصر جدا . يا ...
الموضوع :
ثورة العشرين..ودور المرجعية الدينية
زيد مغير : لذلك قام ابن مشتت باعطاء نفط الشعب لقاتلي ابناءنا ...
الموضوع :
أبو الاء الولائي : المقاتلات الامريكية انطلقت من الاردن والسعودية لضرب الحشد وردنا سيكون قاسيا.
محمد حسين : تحية حب الى بلدنا العراق والى البد والشعب الشقيق ايران ، كل ما نسمع من فتن ضد ...
الموضوع :
إيران والعراق لا يمكن الفراق !!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله سلام عليكم وجزيتم خيرا في الدنيا والاخرة وبارك الله فيكم لمجهودكم اذ - تستقطعون المكث ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : رسالة مهمة في فشل الحرب الناعمة الامريكية تجاه الانتخابات الإيرانية فهل بوسعنا افشالها أيضا؟
فيسبوك