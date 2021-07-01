اليمن

"أنصار الله" تكشف عن هجوم بالطائرات المسيرة على معسكر عند الحدود السعودية..


نشرت جماعة "أنصار الله" مقاطع فيديو تظهر "هجوما واسعا نفذ بواسطة طائرات مسيرة على معسكر تدريب للتحالف العربي عند الحدود السعودية"، وفقا لها.

وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في تغريدة عبر تويتر: "مشاهد استهداف معسكر تدريبي لقوى العدوان في الوديعة بعشر طائرات مسيرة".

أعلنت جماعة "أنصار الله"، في اليمن، يوم الأحد الماضي، تنفيذ عملية عسكرية واسعة على عدة أهداف في السعودية بخمسة صواريخ بالستية وخمس طائرات مسيرة.

وتنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

 

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