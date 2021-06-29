عملية الشهيد ابوفاضل اقوى من الاكشن وابلغ من الهوليود

هاشم علوي ||

عملية عسكرية خاضت غمارها القوات المسلحة اليمنية واللجان الشعبية تحمل اهداف عسكرية استراتيجية اسميت عملية الشهيد البطل ابوفاضل هاني طومر الذي خاض الخطوب بلاهوادة انتصر فيها وارتقى شهيدا فدائيا افتدى اخوانه ورفاق دربه، فماكان من القيادة العسكرية الا ان اعدت خطط اقتحام المنطقة وتحرير الدحيضة التي استشهد فيها الفاضل ابوفاضل وانتشال جثمانه الطاهر.

المعركة فوق الخيال والتصور والتوقع اجتراح البطولات ضد العدو ومرتزقته من النقطة صفر في مواجهة مباشرة باسلحة خفيفة واليات عسكرية عادية غير مدرعة رسم خلالها المجاهدين الابطال لوحة مذهلة وعزف الابطال سمفونية الانتصار لابافاضل وحققوا اهداف استراتيجية كبيرة تقطع طرق الامداد للعدو وتمزق اوصاله الممتدة الى الوديعة وحماية لجبهة مارب واسكات كل الاصوات التي تحاول اشغال الجيش واللجان الشعبية عن تحرير مارب عبر بقايا الدواعش والقواعد من تنظيم القاعدة والاخونجية.

عملية الشهيد ابوفاضل فوق الوصف وفوق الخطط العسكرية المعروفة شهدت تحركات سريعة ومن مسارات مختلفة التحمت بسلسلة جبال وصحاري ابوفاضل فالمشاهد التي بثها الاعلام الحربي مذهلة وماخفي اعظم ومالم تستطع الكامرات التقاطة اكثر اثارة واستبسال لرفاق الشهيد.

عملية بطولية اسفرت عن تدمير اكثر من خمسين آلية ومدرعة وفرار المدرعات التي تاهت بالصحراء وحصدت ارواح المرتزقة المنافقين صرعى مابين قتيل ومصاب واسير ومن لم يذق طعم الموت اطلق سيقانه للرياح ليهيم بالصحاري والقفار.

عملية مباغتة غاب الطيران المعادي عن سماؤها ما افقد المرتزقة الحماية الجوية التي تستثمر لاعاقة اي تقدم للمجاهدين بالمعارك وهذا مايجعل المرتزقة وادوات العدوان يتباكون لغياب الطيران وعنداصابتهم بالهزيمة كما في هذه العملية يتباكون بالفضائيات بان تحالف العدوان خذلهم ولم يوفر لهم الغطاء الجوي لانقاذهم.

هي الهزيمة تتجسد بانصع صورها والضعف والهوان والارتزاق شاهد للعيان من خلال مشاهد الفرار الراجل وعبر الاليات الحديثة التي يمكن لها ان تناور وتقاتل وتكون اكثر فعالية من الاليات الغير مدرعة (الاطقم العسكرية).

الدلالات العسكرية التي اظهرتها العملية تؤكد انها كانت مدروسة وكل الية تؤدي دورها المحدد وبالتوقيت المحدد واعتقد ان اخضاع هذه العملية للتحليل من قبل المتخصصين العسكريين سيكون ابلغ من الكتاب السياسيين الذين لايمتلكون اسرار العمليات العسكرية وكيفية التخطيط لها وادارتها فما اذهل المشاهد البطولية للجيش واللجان الشعبية اكبر من ان توصف بالكتابة وستعطى حقها عبر المختصين، وفيها الكثير من الرسائل الواضحة وضوح الشمس للاعداء دون غيرهم فلن يجدي التباكي والعويل والتظليل فعملية الشهيد اوفاضل هاني طومر رحمة الله تغشاه اقوى من الاكشن وابلغ من الهوليود وتجرع المرتزقة واسيادهم الهزيمة انصع من الشمس في كبد السماء وان مأرب اقرب الى التحرير وليخرس المتنطعون الامريكان والبريطانيين وادويلات العار بالخليج المتباكون على مارب فتهديداتم ووعيدهم وارهابهم تحت اقدام المجاهدين الابطال رفاق هاني طومر ابوفاضل.

ولله عاقبة الامور. والعاقبة للمتقين..

الله اكبر..الموت لامريكا..الموت لاسرائيل...اللعنة على اليهود..النصر للاسلام.

امريكا عدو السلام.