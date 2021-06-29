اليمن

عملية الشهيد ابوفاضل اقوى من الاكشن وابلغ من الهوليود

82 2021-06-29

 

هاشم علوي ||

 

عملية عسكرية خاضت غمارها القوات المسلحة اليمنية واللجان الشعبية تحمل اهداف عسكرية استراتيجية اسميت عملية الشهيد البطل ابوفاضل هاني طومر  الذي خاض الخطوب بلاهوادة انتصر فيها وارتقى شهيدا فدائيا افتدى اخوانه ورفاق دربه، فماكان من القيادة العسكرية الا ان اعدت خطط اقتحام المنطقة وتحرير الدحيضة التي استشهد فيها الفاضل ابوفاضل وانتشال جثمانه الطاهر.

المعركة فوق الخيال والتصور والتوقع اجتراح البطولات ضد العدو ومرتزقته من النقطة صفر في مواجهة مباشرة باسلحة خفيفة واليات عسكرية عادية غير مدرعة رسم خلالها المجاهدين الابطال لوحة مذهلة وعزف الابطال سمفونية الانتصار لابافاضل وحققوا اهداف استراتيجية كبيرة تقطع طرق الامداد للعدو وتمزق اوصاله الممتدة الى الوديعة وحماية لجبهة مارب واسكات كل الاصوات التي تحاول اشغال الجيش واللجان الشعبية عن تحرير مارب عبر بقايا الدواعش والقواعد من تنظيم القاعدة والاخونجية.

عملية الشهيد ابوفاضل فوق الوصف وفوق الخطط العسكرية المعروفة شهدت تحركات سريعة ومن مسارات مختلفة التحمت بسلسلة جبال  وصحاري ابوفاضل فالمشاهد التي بثها الاعلام الحربي مذهلة وماخفي اعظم ومالم تستطع الكامرات التقاطة اكثر اثارة واستبسال لرفاق الشهيد.

عملية بطولية اسفرت عن تدمير اكثر من خمسين آلية ومدرعة وفرار المدرعات التي تاهت بالصحراء وحصدت ارواح المرتزقة المنافقين صرعى مابين قتيل ومصاب واسير ومن لم يذق طعم الموت اطلق سيقانه للرياح ليهيم بالصحاري والقفار.

عملية مباغتة غاب الطيران المعادي عن سماؤها ما افقد المرتزقة الحماية الجوية التي تستثمر لاعاقة اي تقدم للمجاهدين بالمعارك وهذا مايجعل المرتزقة وادوات العدوان يتباكون لغياب الطيران وعنداصابتهم بالهزيمة كما في هذه العملية يتباكون بالفضائيات بان تحالف العدوان خذلهم ولم يوفر لهم الغطاء الجوي لانقاذهم.

هي الهزيمة تتجسد بانصع صورها والضعف والهوان والارتزاق شاهد للعيان من خلال مشاهد الفرار الراجل وعبر الاليات الحديثة التي يمكن لها ان تناور وتقاتل وتكون اكثر فعالية من الاليات الغير مدرعة (الاطقم العسكرية).

الدلالات العسكرية التي اظهرتها العملية تؤكد انها كانت مدروسة وكل الية تؤدي دورها المحدد وبالتوقيت المحدد واعتقد ان اخضاع هذه العملية للتحليل من قبل المتخصصين العسكريين سيكون ابلغ من الكتاب السياسيين الذين لايمتلكون اسرار العمليات العسكرية وكيفية التخطيط لها وادارتها فما اذهل المشاهد البطولية للجيش واللجان الشعبية اكبر من ان توصف بالكتابة وستعطى حقها عبر المختصين، وفيها الكثير من الرسائل الواضحة وضوح الشمس للاعداء دون غيرهم فلن يجدي التباكي والعويل والتظليل فعملية الشهيد اوفاضل هاني طومر رحمة الله تغشاه اقوى من الاكشن وابلغ من الهوليود وتجرع المرتزقة واسيادهم الهزيمة انصع من الشمس في كبد السماء وان مأرب اقرب الى التحرير وليخرس المتنطعون الامريكان والبريطانيين وادويلات العار بالخليج المتباكون على مارب فتهديداتم ووعيدهم وارهابهم تحت اقدام المجاهدين الابطال رفاق هاني طومر ابوفاضل.

ولله عاقبة الامور. والعاقبة للمتقين..

الله اكبر..الموت لامريكا..الموت لاسرائيل...اللعنة على اليهود..النصر للاسلام.

امريكا عدو السلام.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عملية الشهيد ابوفاضل اقوى من الاكشن وابلغ من الهوليود
اليمن / أما آن الأوان للتلاحم والإصطفاف؟!
نادَىَ المحاصرون الجرحَىَ وآعباساه فكانَ أبو فاضل كفيلاَ ناصرآ
أمريكا باليمن..مزيدا من الفشل العسكري والسياسي
ابو فاضل..طومر شهيد الإنسانية
اليمن / الشهيد ابوفاضل يخط صفحة بطولة وفداء وتضحية نادرة
انصارالله..ما بين حسابات التصنيف الأممي وأهداف الاعتراف الأمريكي!!
🚷 الوداع في الوديعة !
الحوثيون يعلنون مقتل وإصابة أكثر من 60 ضابط وجندي سعودياً بينهم ضباط بقصف مسّير
واشنطن تعترف بحركة الحوثي طرفا شرعيا في اليمن
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
وزارة الحذف والتقليص : وزارة التربية اثبتت فشل ذريع على جميع الاصعدة وعلقت فشلها على فايروس كرونا ..... وزارة بلا ضمير ...
الموضوع :
التربية النيابية تقترح موعداً مبكراً لبدء العام الدراسي القادم: خطة لتلقيح الطلبة البالغين
منى فهمي : جزاكم الله كل خير على هذا الجهد المبذول كيف بأمكاني تحميل الكتاب ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
عماد غريب حميد : لم يكن الاعلام مؤثراً قبل حكم الطغاة ، وبعد مجيئهم ركزوا على مسألة الاعلام كأساس للتطبيل لذلك ...
الموضوع :
معضلة البرامج السياسية في الإعلام العراقي
Khalil : هل بانت علامة عن ظهور السفياني ...
الموضوع :
ما هو واقع صاحب البرقع؟ هل هو علامة من علامات الظهور؟ ام انه من اصحاب الامام عليه السلام؟
علي : استدلال غير كامل ، والا كيف تفسر قول الله للنبي ص ( ازواجك) والمعروف أنه لا يوجد ...
الموضوع :
(امرأة العزيز تراود فتاها). لماذا قال امرأة وليست زوجة؟
عبدالله الفرطوسي : فعلآ سيدنا كلامكم جدآ من واقع ما يجري في العراق ودول الخليج ...
الموضوع :
غموض في سحب وتقليص لقواعد أمريكية في الشرق الأوسط بأوامر من إدارة بايدن
ظافر : لعنة الله على البعثيين أينما كانوا.....لقد قطع البعث السوري اوصال العراقيين عندما درب الارهابيين في اللاذقية ودفعهم ...
الموضوع :
كثر يتسالون هل حقا فاز الرئيس الاسد ب ٩٥% من أصوات الناخبين السوريين.
بغداد : رحم الله الشيخ المظلوم وكل من استشهد في هذه الحادثة وجزيتم خيرا اذ تمدون التاريخ بما شهدتم ...
الموضوع :
في ذكرى شهادته الأليمة وكالة براثا تسلط الضوء على الاحداث التي رافقت استشهاد المرجع الديني الشهيد الشيخ علي الغروي ( طاب ثراه ) ينقلها شهود عيان : الامن الصدامي المجرم سرق الجنازة وفرق الناس بالرصاص الحي !!
ماجد شعيبث : ويبقى الحشد شامخا رغم أنوف الظالمين ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : ويحكم اين تريدون أن تمضوا بالعراق؟
ثائر علي : بوركتم استاذ رياض مقال مهم ويحمل في طياته الكثير من النصائح والايضاحات لمن سلك هذا الطريق المبارك ...
الموضوع :
المجاهد بين المبادرة والاتكال
فيسبوك