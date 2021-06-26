اليمن / الشهيد ابوفاضل يخط صفحة بطولة وفداء وتضحية نادرة

هاشم علوي ||

هي العقيدة وهو الايمان والبيع من الله هي عدالة القضية هومعراج الشهادة وإسراء الجهاد وهو المؤمن المجاهدالذي وفى.

خاض غمار المعركة بقوة الايمان وعزيمة الرجال وروح التضحية والفداء لرفاق القضية والسلاح.

المجاهد الشهيد هاني طومر (ابوفاضل) الذي سطر في جبهة المزاريق بمحافظة الجوف انصع صور الفداء والتضحية في عملية فدائية لم بشهدها تاريخ المعارك والحروب مشاهد وثقها الاعلام الحربي لبطولة نادرة لانظير لها معززة بالارادة والعزيمة والايمان والتضحية مشاهدة تلك المشاهد التي بثها الاعلام الحربي تجعل المشاهد يتسمر ولاينفك بصره عن المتابعة ويلهج لسانه بذكر الله والدعوة لابوفاضل المجاهد بالنجاح بمهمته التي اصر على تنفيذها ببسالة غير معهودة في جيوش العالم.

الفارس الشهيد يمتطي اليته ليفك الحصار عن زملائه ويزودهم باجتياجهم ويجلي جرحاهم ويعود موفقا الى نقطة انطلاقه ويعاود الكرة بالية اخرى ويتحقق على يديه انقاذ الجرحى وينجح بمهمته وللمرة الثالثة يكرر العملية حتى نالت غزارة الرصاص من اليته واعطبتها بعد ان فشلت شلالات الرصاص من ان تنال منه في المرتين السابقتين فوابل الرصاص وكثافة النيران تظهر عجز ادوات النفاق والارتزاق من النيل من ذلك البطل حتى اعطبت اليته وترجل منها فارسا مغوارا كالليث يطوي رمال الصحراء ويلفه غبار الرصاص من كل اتجاه حتى ارتقت روحه العلياء مع الشهداء والصديقين والانبياء وحسن اولئك رفيقا.

تنمر المرتزقة بمامنحهم تحالف العدوان السعوصهيوامريكي من اسلحة وذخائر وانحطاط اخلاقهم هي من اعجزتهم عن النصر وزرعت في قلوبهم الرعب من مثل هذه الصفحات المشرقة التي يسطرها ابناء اليمن الاحرار وهم يرتقون سلم المجد بارواحهم ودماؤهم وايمانهم وتضحياتهم.

اعطوني مشهد بطولي لمرتزقة العدوان كهذا او كالمجاهد الذي حمل زميله على كتفيه وسار به ووابل الرصاص ينهال عليه من كل جانب او مثل شجاعة وبطولة ابوقاصف الذي سطر اروع البطولات واذاق المنافقين كأس الذل والخزي والعار.

ابوفاضل وامثاله هم من يصنعون التاريخ العسكري والحربي ويعيدون كتابة مناهج الاكاديميات العسكرية.

ابوفاضل نموذج للمقاتل اليمني الحر المجاهد الذي يدافع عن ارضه وشعبه يقارع الغزاة والمحتلين الطغاة المجرمين الذين يكفيهم خزي وعار وشنار انهم قتلوه جريحا يطوي الرمال بقدمين مصابين ايها الخونه هل لديكم نموذج ابوفاضل؟ لا لا فكلكم اراذل بعتم انفسكم للشيطان بالمال المدنس وماعهدناه منكم عند احتدام المعارك غير الفرار والسقوط من اعلى الجبال.

ابوفاضل نموذج مشرف للمقاتل اليمني المؤمن الغيور على ارضه ودينه وشعبه فجيشنا ولجاننا الشعبية جميعهم ابوفاضل الفداء والتضحية والحياة الابدية نموذج يتكرر بكل الجبهات والمعارك والاغارات والغزوات التي يسطرها ابطال الجيش واللجان الشعبية المجاهدين الاخيار.

سلام الله على روح ابوفاضل الطاهرة التي ارتقت تحفها ملائكة السماء في موكب زفاف الى رحاب الخالدين والخزي والعار لقاتليه الخونة العملاء المنحطين.

الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والنصر لجيشنا ولجاننا الشعبية والنصر للشعب اليمني الحر العزيز الذي انجبت حرائره امثال هاني طومر ابوفاضل الذي نسأل من الله العزيز الكريم ان يتقبله في الفردوس الأعلى.

ولله الامر من قبل ومن بعد.

ولاعدوان الاعلى الظالمين والعاقبة للمتقين

الله اكبر .. الموت لامريكا .. الموت لاسرائيل.. اللعنة على اليهود. النصر للاسلام.