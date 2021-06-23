لابد من تاديب السعودية والامارات ادوات واذناب الشيطان الاكبر

🖊️حميد عبد القادر عنتر ||

الادارة الامريكية تغلق شبكة المسيرة ومعظم مواقع دول محور المقاومة وقوى العدوان يطبعو ستين مليار ريال عملة مزيفة لاغراق السوق وضرب القوة الشرائية للريال وتجويع الشعب وتضييق الخناق على الشعب الذي تحت الحصار من اجل يزداد اكثر معاناه لكي يستسلم للشروط الامريكية والانبطاح لقوى العدوان واذلال الشعب

ونحن هنا من يمن الحضارة والتاريخ نوجه رسالة للقوة الصاروخيه والطيران المسير بسرعة رفع الجاهزيةو اطلاق اسراب من الطيران المسير وثلاثين صاروخ بالستي بعيده المدى لاحراق الرياض ودبي راس الشر والفتنه قوى الاجرام وضرب ونسف كل الاهداف الحيوية والاستراتيجية في الرياض ودبي المرصوده في بنك الاهداف واعلان حرب شامله واقليمية لن ينجو منها احد لان الصراع بين معسكرين معسكر الحق والباطل واغلاق باب المدنب وفرض حصار عالمي على العالم لانه الصراع وجودي نكون او لانكون صراع من اجل البقاء

وعلى دول محور المقاومه رفع الجاهزية والتحظير لمعركة كبرى فاصله اسم المعركة هيهات منا الذله لتحرير المقدسات وعزل سلطات بني سعود عن مكه والمدينة وتحرير الاقصى وضرب المصالح الامريكية والقواعد الامريكية في الخليج والشرق الاوسط وعلى امريكاء الرحيل من المنطقة ومقاطعة البضائع الامريكية والاسرائيلية وطرد السفراء الامريكيين والسفراء التابع للدول الخليجية المطبعه مع الكيان الصهيوني

وتاكدو ان النصر حليف دول محور المقاومة تمهيدا لاقامة دولة العدل الالهي وهزيمة قوى الاستكبار العالمي