اليمن

اليمن/ يتحدثون عن الطفولة..!

54 2021-06-22

 

✍🏻رجاء اليمني

 

يتحدثون عن الطفولة فانظروا إليها في أطفال اليمن

فهناك سوف تجد تجسيد لكل شعارات الأمم المتحدة ستجد اغتيال الطفولة

ستجد الدلائل بدأ من عامها الأول

ستجدها في صعدة وهو طفل خائف نائم ولم يستيقظ ارسلت لها   الصواريخ كي تساعده علي النوم أمان مطمئن

ستجدها في طفل في صنعاء يحلم بالمستقبل وعلى ظهره كتب وكتب عليه أن تظل أحلامه مجرد أحلام فقط سرقة أحلامه صواريخ. إهداء الأمم المتحدة

ستجدها في الحديدة وهو يتضور جوع وألم ومرض بسبب الحصار المفروض والأمم المتحدة تتراقص على جوعه وكسرت الخبز لتحقق الأمم اطماعها و مآربها

ستجدها في طفل يعاني من الأمراض وبسبب إغلاق المطار أصبح تحت الثرى مدفون بسبب منع الأمم المتحدة من فتح المطار وتسيس الملف الإنساني

ستجدها في طفل أصبح شيخ بسبب تحمل عناء الحياة فقط مات الذي يعوله

ستجدها في أطفال في حافلة معهم اقلام ودفتر فأرسلت لهم الأمم المتحدة شهادة التخرج

ستجدها في عطان ينتظر عودة ولده

ستجدها في حجة

وعيونه مشرقة بغد أفضل ستجدها في  طفل ارسلت له الأمم المتحدة المعونة في غذاء مسموم ودواء مسموم

ستجدها في طفل ترك القلم بحث عن لقمة العيش

ستجدها في طفل أصبح مشرد

ستجدها في كل شعارات الأمم المتحدة وتجسيد لها في أطفال اليمن

نقول ونرفع الأصوات كي يسمع من. في السماء والأرض الأمم المتحدة تقتل تشرد تذبح تدفن الطفولة وخير مثالا أهل اليمن

الأمم المتحدة تغتصب الطفولة في اليمن

هذا لمن يردد شعارات أمم تقتل الطفولة والله من ورائهم محيط

 

والعاقبة للمتقين

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