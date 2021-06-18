اليمن

اليمن لم تعدحديقة خلفية ايها الخونة..!

58 2021-06-18

    هاشم علوي ||   كثيرة هي ابواق الخونة والعملاء المرتزقة التي سمعها الجميع والمنظوية تحت مسمى الشرعية وتقبع في فنادق الرياض تبرر للعدوان جرائمه ضد الشعب اليمني العزيز وللسعودية تدخلها بالشأن اليمني من تلك الحثالات الخائن المرتزق البركاني المعروف منذ تسلقه عبر المؤتمر الشعبي العام ابان النظام السابق بانه مبتذل واكثر من منحط وبلطجي بصفته النيابية والمشيخية المصطنعة ومعروف لدى القاصي والداني من قواعد المؤتمر وقياداته بالدنائة والحقارة والوضاعة.  ذلك المسخ والمتلبس عبائة برلمان المرتزقة يتودد لاسياده محاولا ارضائهم مقابل المال المدنس بتصريحات وقحة وقذرة مثلها مثل صاحبها الناعق بها لعلهم يرضون عنه ويمكنوه من ان يكون رئيسا لجمهورية الفنادق في الرياض بدلا عن المسخ الفار الدنبوع القابع في الرياض منذ اكثر من ست سنوات. ذلك الامعة يهرف بان اليمن حديقة خلفية للسعودية ودول الخليج وهو الذي يعرف بانها كانت كذلك في عهد نظامه السابق وانها بعد ان لفظته وامثاله من الخونة والعملاء المرتزقة لم تعد كذلك وانها كانت مجرد مقلب للنفايات وقذارات آل سعود امثاله ونظامه السابق ومن معه من الحقارات وانها بعد ثورة ال٢١من سبتمبر لم تعد حديقة خلفية لأي كأن من كان لا السعودي ولا الامريكي ولا الصهيوني ولن تكون حديقة بعد ذلك اليوم. حديث الامعة البركاني المتلفز والمقزز والمستفز للشعب اليمني الحر الابي الذي يدعوا الامريكي لاقامة تحالف دولي لدعم العدوان السعوصهيوامريكي على الشعب اليمني الى جانب مااسماه التحالف العربي هذا لايعي مايقول ولايفهم ان امريكاه هزمت في اليمن وان تحالفه العبري قدمرغ انفه بالوحل ولم يعي ان اي قوة بالعالم لن تفعل اكثر مافعل العدوان وان اي قوة بالكون لن تستطع ان تعيد المرتزقة والخونة والعملاء لحكم اليمن وان اليمن ابعدعليهم من عين الشمس ومن الذي سيسمع لكلام ذلك الامعة فالامريكي يعرف اين يقف وانه بترسانته وطيرانه ودعمه اللوجستي والاستخباراتي قد هزم باليمن ومن معه من مشيخات الخليج وادواتها، وتلويح ذلك التافه بارسال تلك الملزمة التي اظهرها بيده الى الكونجرس الامريكي يخيل اليه ان الكونجرس سيعيده الى اليمن او يصنف من سماهم بالحوثيين جماعة ارهابية بعد ان سقطت تلك الترهات من الامريكي نفسه وفشله بالعدوان على الشعب اليمني عسكريا واقتصاديا وفشله دباوماسيا وليست تلك الحقارات سوى محاولات لارضاء اسيادهم ومموليهم مقابل الاكل والسكن وتذاكر المراقص والبارات وفواتير الحفلات والمشروبات. اللافت ان الخونة المرتزقة يتبادلون الادوار فيتسابقون لارضاء اسيادهم فعندما ينتهي ذلك المسخ من قذاراته لارضاء السعودي يظهر آخرومبتذل صاعد يبرر لاسياده بمشيخة الامارات اقامة قاعدة عسكرية في جزيرة ميون اليمنية ويقارن الارض اليمنية الدرة الفريدة التي تحكم سيطرتها على مدخل باب المندب بفندق بالرياض يقطنه الخائن الدنبوع ويقول في معرض حديثه المرتهن (جزيرة ميون مساحتها ثلاثة عشركيلوا متر ومساحة القصر الذي يقطنه الخائن هادي  عشرين كيلوا متر فكيف تحاسب على ثلاثة عشر كم وقد اعطيت عشرين كم)انها آخرتقليعات الخائن المرتزق المسخ المسمى الدهبلي،طبعت على قلوبكم الخيانة ايها الرخيصون فذرة رمل من تراب اليمن اغلى منكم وامثالكم واغلى من رئيسكم واسيادكم عيال سلمان وعيال زايد واللافت في الامر ايضاً ان كلا الامعتين من مرتزقة محافظة تعز الحالمة اللهم لاشماته والحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير من خلقه،والحمد لله ان في اليمن شعب حر يرفض الوصاية والتبعية ومن ابناء محافظة تعز ممن هم احرار يتصدون للعدوان وينكلون بتحالف العدوان وادواته في كل جبهة. عاش اليمن حرا ابيا عصيا على قوى العدوان. عاش اليمن طاهرا مطهرا من دنس الغزاة والمحتلين وادواتهم. عاش اليمن خاليا من حثالات الخونة العملاء المرتزقة. عاشت ميون يمنية  عاشت سوقطرة يمنية  عاشت المهرة يمنية  عاشت عدن يمنية  عاشت تعز عزيزة بلاخونة  اليمن ينتصر العدوان ينكسر. ولن ترى الدنيا على ارضي وصيا  الله اكبر...الموت لامريكا...الموت لاسرائيل...اللعنة على اليهود..النصر للاسلام.
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