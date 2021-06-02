اليمن

اليمن/ لن تجدي مع تحالف العدوان غير الاحداث المروعة

76 2021-06-02

 

هاشم علوي ||

 

الشعب اليمني حسم خياراته بالتصدي للعدوان والحصار وعينه على السلام فالشعب اليمني سيفرض السلام بإرادته وخياراته ولن يستجديه وسيفرض وقف العدوان ورفع الحصار ولن يستجديهما وسيطرد الغزاة المحتلين ولن يستجدي رحيلهم وخياراته هي من ستحقق ذلك، الشعب اليمني يدرك معنى الحرب ومعنى السلام ولايتوسل احد بالكون ايقاف الاول واطلاق الثاني حتى عندما يناشد العالم ايقاف العدوان ورفع الحصار ليس إستجداء انما لاقامة  الحجة واظهار جرائم العدوان وآثار الحصار الكارثية وتدمير البنية التحتية انما لإظهار مدى وحشية وقذارة وحقارة وتفاهة ووضاعة هذا التحالف ونفاق العالم المتفرج الصامت المستفيد من تجارة الحروب وتثبيت المبادئ الانسانية التي كفلها الله للبشرية في العيش بكرامة وعزة وسيادة واستقلال والمبادئ الانسانية والاعراف الدولية التي نظمها البشر فمن حق الشعب اليمني ان يدافع عن حقه بالحياة والامن والاستقرار والسيادة ولأجلها يقاتل وينكل بالعدوان وادواته في كافة الجبهات الداخلية وماوراء الحدود فطالما استمر العدوان والحصار والاحتلال فلن يهدأ له بال حتى يذل الله على يديه تحالف الاشرار البغاة المجرمون ومن يقف خلفهم من الدول والمنضمات والمرتزقة وشركات السلاح، فالكل مهما تكبر وتغطرس واخذته العزة بالاثم ان يعترف بالهزيمة كلما ازداد تمريغ انوفهم بالوحل واذلالهم واهانتهم وهذه اكبر هزيمة يتهرب العدوان من اعلانها فمن هزم في الحرب العالمية من دول العالم اشرف من هذا التحالف الذي لن يخضع لارادة الشعب اليمني إلا بعد ان يهان بأحداث ومفاعيل صادمة مدمرة مزلزلة تطير منها الالباب وتنخلع القلوب وتبلغ القلوب فيها الحناجر إن لم تحدث اختلالات عقلية وزهايمر مزمن.

انه الشعب اليمني الذي اعد العدة لمعركة لاتبقي ولاتذر تعيد الاعتبار لشعب الايمان والحكمة وتزيل اللبس والغشاوة وتعيد الاعمى مبصرا من الهول والذهول ولكم في انتحار جنود وسقوط ضباط جيش تحالف الفرار  ، استعيدوا الذاكرة واكثروا من شراب الصعتر بدلا عن بول البعير وحليب الحمير لعلكم تعقلون.

الاحداث العظام لايصنعها سوى شعب عظيم كالشعب اليمني والزلزال لن يحدثه سوى اولوا القوة والبأس الشديد والنصر لن يحققه سوى شعب الايمان والحكمة والمدد والسلام لن تفرضه سوى الخيارات الاستراتيجية ومابعد الاستراتيجية وليشهد العالم اندثار تحالف العدوان السعوصهيوامريكي بأحداث مزلزلة إن لم تكن مزيلة،.

والعبرة يابر عند المكيل كما يقول المثل اليمني.

زلزال سيضرب ممالك البغي والعدوان عندها لن يجدي ريختر ولا الميزان الزمبركي سيروا في غيكم بالملاهي والمجون فهلاككم باذن الله على ايدي رجال الله والقادم قادم ولن يجدي التباكي والعويل والصراخ فلن يسمعكم احد وان سمعكم فلن يجيب وان اجاب فلن تحصلوا منه سوى التنديد والشجب والادانة ولن ينقذكم ذلك.

لله الامر من قبل ومن بعد والعاقبة للمتقين.

الله اكبر  .. الموت لامريكا  . الموت لاسرائيل  .. اللعنة على اليهود.. النصر للاسلام.

ـــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
⚔️ اليمن / جنود الله في جيزان.!
اليمن/ لن تجدي مع تحالف العدوان غير الاحداث المروعة
صرخة الحق صوت يحيي اموات القلوب..
الحراك الأممي لمحاولة حلحلة الملف اليمني!!
اليمن قاب قوسين أو أدنى من النصر 
معادلة الصراع الجديدة..
الصرخة في وجه المستكبرين رسالة ربانية,, تجذرت مفهومها بالثقافة القرآنية!!
ما الأسباب العسكرية للانتصار الأغرب عبر التاريخ؟!
الأسود الحيدرية مقرها ومستقرها في اليمن
اليمن / جنود الله في جيزان
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
مصطفى ناطق : بسم الله الرحمن الرحيم يؤسفني ان اقدم شكوى على مرور موقع الكاظمية لما تتماز هذه المديرية بالسمعة ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : لا نستغرب ان يصرح تافه ضد غيارى العراق فقد فعلها التافه صدام ضد أجدادنا وقال إن ثورة ...
الموضوع :
الشمس لا تغطى بغربال يا جمعة !!
زيد مغير : لماذا لا يتم التصويت على خسة ظافر العاني حينما نهق ضد الحشد في اجتماع البرلمانيين العرب . ...
الموضوع :
بالوثيقة.. جدول اعمال جلسة بعد الغد
أسامه غالب حسين : سلامتك يااا سيد المقاومه الأسلاميه ... الله العلي العظيم يحفظكم و يدفع عنكم كل وباء و كل ...
الموضوع :
"حزب الله" يهنئ الرئيس السوري بشار الأسد بفوزه في الانتخابات الرئاسية
أسامه غالب حسين : سرسريه ...
الموضوع :
بالفيديو .... حرامي يفضح حرامي ..... فائق الشيخ علي : سعد البزاز تموله اربع دول
علي العراقي : ماشاءالله ولا اله الا الله .. افحمتنا بمنطقك الرائع الذكي ولساك المعسول .. احسست انني في فيلم ...
الموضوع :
أكاذيب مرضعة النبي ونذر الذبح..نبي طاهر من عائلة نجسة..!
أ.د. عادل محمد العليّان : تسلم أستاذي القدير الدكتور إبراهيم العلاف على هذا الطرح الموضوعي والبنّاء .. كنتُ ولازلت رافضاً لهذه المهزلة ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
Dr Mohamad : تحية عطرة لحماة الأرض و العرض أبطال اللحشد المقدس لصولة الحقْ و الهبة اللشجاعة. أنتم آمام عدو ...
الموضوع :
كلا لحكومة الطوارىء نعم للحشد المقدس .
علي حسين : جزاك الله خير دكتور دائماً تقدم الحقيقة والشي النافع ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
ضياء ناجي مهدي : السلام عليكم اليوم استلمت قسيمة دفع أجور الكهرباء وتفاجءت مبلغها المتراكم والبالغ 201670دينار ماذنبنا بتراكم المبلغ الذيالمتراكم ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
فيسبوك