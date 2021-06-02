اليمن/ لن تجدي مع تحالف العدوان غير الاحداث المروعة

هاشم علوي ||

الشعب اليمني حسم خياراته بالتصدي للعدوان والحصار وعينه على السلام فالشعب اليمني سيفرض السلام بإرادته وخياراته ولن يستجديه وسيفرض وقف العدوان ورفع الحصار ولن يستجديهما وسيطرد الغزاة المحتلين ولن يستجدي رحيلهم وخياراته هي من ستحقق ذلك، الشعب اليمني يدرك معنى الحرب ومعنى السلام ولايتوسل احد بالكون ايقاف الاول واطلاق الثاني حتى عندما يناشد العالم ايقاف العدوان ورفع الحصار ليس إستجداء انما لاقامة الحجة واظهار جرائم العدوان وآثار الحصار الكارثية وتدمير البنية التحتية انما لإظهار مدى وحشية وقذارة وحقارة وتفاهة ووضاعة هذا التحالف ونفاق العالم المتفرج الصامت المستفيد من تجارة الحروب وتثبيت المبادئ الانسانية التي كفلها الله للبشرية في العيش بكرامة وعزة وسيادة واستقلال والمبادئ الانسانية والاعراف الدولية التي نظمها البشر فمن حق الشعب اليمني ان يدافع عن حقه بالحياة والامن والاستقرار والسيادة ولأجلها يقاتل وينكل بالعدوان وادواته في كافة الجبهات الداخلية وماوراء الحدود فطالما استمر العدوان والحصار والاحتلال فلن يهدأ له بال حتى يذل الله على يديه تحالف الاشرار البغاة المجرمون ومن يقف خلفهم من الدول والمنضمات والمرتزقة وشركات السلاح، فالكل مهما تكبر وتغطرس واخذته العزة بالاثم ان يعترف بالهزيمة كلما ازداد تمريغ انوفهم بالوحل واذلالهم واهانتهم وهذه اكبر هزيمة يتهرب العدوان من اعلانها فمن هزم في الحرب العالمية من دول العالم اشرف من هذا التحالف الذي لن يخضع لارادة الشعب اليمني إلا بعد ان يهان بأحداث ومفاعيل صادمة مدمرة مزلزلة تطير منها الالباب وتنخلع القلوب وتبلغ القلوب فيها الحناجر إن لم تحدث اختلالات عقلية وزهايمر مزمن.

انه الشعب اليمني الذي اعد العدة لمعركة لاتبقي ولاتذر تعيد الاعتبار لشعب الايمان والحكمة وتزيل اللبس والغشاوة وتعيد الاعمى مبصرا من الهول والذهول ولكم في انتحار جنود وسقوط ضباط جيش تحالف الفرار ، استعيدوا الذاكرة واكثروا من شراب الصعتر بدلا عن بول البعير وحليب الحمير لعلكم تعقلون.

الاحداث العظام لايصنعها سوى شعب عظيم كالشعب اليمني والزلزال لن يحدثه سوى اولوا القوة والبأس الشديد والنصر لن يحققه سوى شعب الايمان والحكمة والمدد والسلام لن تفرضه سوى الخيارات الاستراتيجية ومابعد الاستراتيجية وليشهد العالم اندثار تحالف العدوان السعوصهيوامريكي بأحداث مزلزلة إن لم تكن مزيلة،.

والعبرة يابر عند المكيل كما يقول المثل اليمني.

زلزال سيضرب ممالك البغي والعدوان عندها لن يجدي ريختر ولا الميزان الزمبركي سيروا في غيكم بالملاهي والمجون فهلاككم باذن الله على ايدي رجال الله والقادم قادم ولن يجدي التباكي والعويل والصراخ فلن يسمعكم احد وان سمعكم فلن يجيب وان اجاب فلن تحصلوا منه سوى التنديد والشجب والادانة ولن ينقذكم ذلك.

لله الامر من قبل ومن بعد والعاقبة للمتقين.

الله اكبر .. الموت لامريكا . الموت لاسرائيل .. اللعنة على اليهود.. النصر للاسلام.

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