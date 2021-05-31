هل أتاك حديث الجنود؟!

هاشم علوي ||

سقطت هيبة النظام السعودي منذ اول غارة جوية على الشعب اليمني بداية العدوان السعوصهيوامريكي تصاعدت العارك على الحدود مرغ الجيش اليمني واللجان الشعبية انوف جيش النظام السعودي ومرتزقته الجنجويد والمحليين والمستجلبين من شذاذ الآفاق من اصقاع المعمورة كل يوم يمر في حساب العدوان يهان جيش الكبسة الملكي بامكاناته التسليحية المهولة وآلياته المتطورة والحديثة المستجلبة بمئات المليارات من اغلب دول العالم وبإسناد جوي فاشل بقدراته وكثافته يهزم جيش المؤخرات الكبيرة في الحدود وفي سقوط مدو من اعلى الحيود خوفاً ورعبا من الاسود رجال البأس الشديد في عملية الرسول الاعظم التي تم التنكيل بالجيش الفرار ومرتزقته بين قتل واصابة واسر في مشاهد مفزعة للمشاهد بثها الاعلام الحربي في عملية تتجاوز هوليود وفبركات الفوتوشوب التي يزعم اعلام تحالف الهزيمة والذل والخزي انها انتصارات وهمية يتصنعها الجيش اليمني ومجاهديه الابطال في ساحات الوغى فإذا كانت غير حقيقية فعلى الدب الداشر ان يتحسس مؤخرات جنوده وعلى مزز الحدث الاصغر ان تتحسس حفاظات جنود الكبسة الصرعى ومدى إبتلالها من تبولهم على انفسهم، مشاهد الفزع والرعب ادت الى انتحار عدد من الجنود المسعودين فأي هوليود هذه ايها القوم، انها مشاهد تشفى صدور قوم مؤمنين وتغيض كبار خبراء قيادات تحالف العدوان الذين يجب ان يشاهدوها الف مرة ومرة لعلهم يجدون فيها مايسعفهم من الغيبوبة، لتدرس تلك المشاهد اكبر الاكاديميات والمعاهد العسكرية ومراكز الدراسات الاستراتيجية وليفتونا وليقنعوا الرأي العام انها هوليود يمنية إن استطاعوا، دعونا من ترهات اعلام الساقطين وادواتهم والمتمرزقين من شذاذ الآفاق ولندع الصورة تتحدث عن نفسها فالمتابع يدرك ان لاعقيدة قتالية لدى جيش تحالف العدوان ولاشجاعة ولاقيم ولارجولة تساقطت مواقعهم المحصنة بالمتارس والجغرافيا والتظاريس الطيعية وغير الطبيعية مع امتلاكهم لاحدث الاسلحة واجهزة المراقبة والرصد واليات حديثة وغطاء جوي فاين ذهب ذلك كله امام شجاعة واقدام القوات المسلحة واللجان الشعبية هزيمة وصفعات يتلقاها نظام بني مردخاي وجيشه ومرتزقته من السودان وغيرها، اي قائد عسكري يرى جنوده بتلك الحالة المذلة والخوف والرعب والانتحار عليه ان يقدم استقالته ويقدم نفسه للمحاكمة العسكرية هذا لدى الشعوب غير الخليجية التي تستعبد المواطن وتمنعه من التصوير وفتح قناة المسيرة والاحتفاظ بالهاتف الجوال بزوامل عيسى الليث فهي جريمىة خيانه عظمى مثلها مثل التغريدة التي يعتقل ويعذب صاحبها.

التحليل العسكري لعملية جيزان متروك للخبراء العسكريين فهم اكثر استلهاما لابعاد ودلالات العملية التي بثت مشاهدها على يومين ومازال لدى الاعلام الحربي الكثير والانتصارات ربانية.

مايجب ان يدركه الجميع ان القوات المسلحة اليمنية واللجان الشعبية قادرة على اجتياح مملكة بني مردخاي عندما يصدر القرار من القيادة الثورية والسياسية والحقيقة التي يجب استيعابها بان جبهة مأرب ليست عصية على القوات المسلحة اليمنية والتأني في تحريرمدينة مارب يندرج ضمن لعل وعسى وهذه رسالة للمرتزقة اولا والادوات المتواجدين في صفوف العدوان بمارب وبالذات حزب الاوساخ،

على الجميع سواء في سوقطرة او المهرة او ميون ان يدالقوات المسلحة اليمنية واللجان الشعبية هى الطولى في المنطقة وعلى كل العواصم والجماعات الارهابية ان تسحب قواتهاومسلحيهامن اليمن لان اليمن مقبرة الغزاة حتى لاتتعرفوا عليهم سوى بمؤخراتهم العريضة وبشرتهم الصدئة،

الى الدب الداشر هل اتاك حديث الجنود الذين سقطوا في الحدود من أعلى الحيود هربامن الاسود.

انهاملاحم البأس اليماني فمتعوا ابصاركم باذلال جيش الكبسة والقادم اعظم والمفاجئات متسارعة والعويل مستمر.

ومارميت اذرميت ولكن الله رمى.

الله اكبر.الموت لامريكا..الموت لاسرائيل.اللعنة على اليهود.. النصر للاسلام.