اليمن

"أنصار الله" تنشر فيديو لإسقاط طائرة مسيرة تابعة لتحالف العدوان السعودي


نشرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مقطع فيديو يظهر لحظة إسقاط طائرة مسيرة هجومية تابعة للتحالف العربي أثناء تحليقها جنوبي السعودية.

ويظهر الفيديو المسجل بنظام التصوير الحراري لحظة استهداف الطائرة المسيرة قبل أن تبدأ في الهبوط، وتم استكماله بلقطات من الكاميرات التقليدية، من مكان سقوط الطائرة في منطقة صحراوية جبلية جنوب المملكة.

هذا وأعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، يوم الخميس، إسقاط طائرة تابعة للتحالف العربي، الذي تقوده السعودية في اليمن، أثناء تحليقها جنوب المملكة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان مقتضب، عبر "تويتر"، إن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة صباح اليوم أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء جبهة نجران".

وأضاف أن "عملية إسقاط الطائرة تمت بصاروخ أرض جو لم يكشف عنه بعد"، مشيراً إلى "أنه سيتم نشر مواصفات الطائرة وتفاصيل العملية لاحقاَ".

وتأتي عملية إسقاط الطائرة التي يعتقد أنها مُسيرة بعد نحو شهرين من إعلان جماعة "أنصار الله"، في 23 أذار/ مارس الماضي، إسقاط طائرة تابعة للتحالف العربي نوع "إم كي 9" أمريكية الصنع أثناء تحليقها في أجواء محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وفي 21 أذار/ مارس الماضي، أعلنت "أنصار الله" تمكن دفاعاتها الجوية من إسقاط أكثر من 454 طائرة تابعة للتحالف ما بين مقاتلة واستطلاعية منذ إنطلاق عمليات التحالف العربي في 26 آذار/ مارس 2015.

 

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