الحوثي :سنتحرك جماهيريا ورسميا لدعم فلسطين

قال عضو المجلس السياسي اليمني الأعلى محمد عل الحوثي انه سيكون هناك تحرك رسمي وشعبي وجماهيري لدعم المقاومة في فلسطين تلبية لدعوة قائد حركة انصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.

وقال الحوثي في تغريدة له على "تويتر: تم تدشين حملة التبرعات التي دعا اليها قائد الثورة تحت شعار "القدس أقرب"بأموالنا نحمي اقصانا وقد حدد للتبرعات لفلسطين الحساب رقم (1140) في البريد اليمني

وأضاف الحوثي: باذن الله سيتم التحرك الجماهيري والرسمي تباعا في كل محافظات يمن الايمان ليجسدوا صفة (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة)

وكان مسؤول العلاقات الخارجية في حركة حماس أسامة حمدان اثنى على الموقف اليمني وموقف السيد عبدالملك بصورة خاصة بانه موقف مشرف ومبدئي يحدد مسارا عمليا لدعم المقاومة في فلسطين .