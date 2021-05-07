وستظل القضية الاولى ..

✍🏻رجاء اليمني ||

صرخة الحناجر وبدأ النور يظهر وكانت أول حروفه هي القضية الأساسية التي تدور عليها كل المخططات في الكون

تكلمت أفواه البنادق ليكشف على صفحات الحياة كل المنافقين والمطبعين والذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر

الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم

وحقا عليهم اللعنة ونزلت بها من السماء لتلعن اليهود وينزل الغضب على النصارى

فخرج من كهف مران رجل ينادي الموت لإسرائيل

هنا سؤال ملح يطرح نفسه تري لماذا اهتم اليمنين بذلك؟

الإجابة تدور في هذه المحاور الأساسية:_

أولا تنفيذ لما نزل من السماء وتنفيذا لتوجيهات ربانية

ثانيا أهل اليمن هم وبحسب كل التواريخ أصل العرب والعروبة بل وهي الأرض الخصبة لمعظم الأنبياء فهي أرض طيبة وقد ذكر في كل الأديان السماوية أفعال اليهود والنصارى ولعن الله لهم وأهل اليمن تشربوا ذلك من تراب هذا البلاد المقدس

ثالثا نحن أنصار الأنبياء ولنا الشرف في مناصرة خاتم الأنبياء ودين الله في محاربة اليهود فهي قضيتنا الأولي

رابعا كلنا أمة واحدة لتنفيذ لتوجيهات الإمام الخميني سلام الله عليه سوف تخرج كل فئات الشعب وذلك لان صوت الحق ينفذ ويصبح عهدا في رقاب الصادقين وذلك عادة أهل اليمن وليس غريب عليهم

تعتبر دول المقاومة الإسلامية في كل من إيران والعراق وسوريا واليمن وغيرها من دول العالم هي بداية النور كي تتحقق سنه الله في الكون من علو الحق وازاهق الباطل وموت الطغاة

سوف تخرج السيول البشرية وسوف يموت بغيظهم الطغاة والمنافقين والمرتزقه

وقضية فلسطين هي النقطة الأساسية التي سوف تعري الكل أمام الكل وسوف تكشف الحقائق وتظهر على طاولةالحقيقة ليعلم المنافقين والمشركين اي منقلب سينقلبون

وبالتالي سوف تتمزق كل المعاهدات المزيفة وتخرج الإنسانية ليعرف اليهود موقعهم بالضبط وقد حدد الله في كتابه الكريم بأنهم سوف يشرد ويبعثر في الأرض اليهود فلن تقبلهم أرض ولن تظلهم سماء ولايوجد في الكون من يستطيع مخالفة حكم الله فقط نزل حكم الله فيهم وذلك بسبب قتلهم الأنبياء

سوف تخرج السيول البشرية في هذه الأيام المباركة لتعلن عن يوم الحج الأكبر الذي سوف يلعن للعالم ويصرخ الصادقين من كل بقاع الأرض ووفاء وصدقا لله ورسوله وكل الأحرار و للسيد حسين سلام الله عليه أنه حقا علي الطغاة واجبة صرخة تزلزهم

الله اكبر

الموت لأمريكا

الموت لإسرائيل

اللعنة على اليهود

النصر للإسلام

هيهات منا الذلة

لبيك ياقدس

لبيك يامسري الرسول

لبيك ياثالث قبلة المسلمين