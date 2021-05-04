اليمن

حرب الإدارة الأمريكية حرب يستهدف مأرب


 

حميد عبد القادر عنتر ||

 

الحرب العسكرية التي تقودها الادارة الامريكية على اليمن من خلال ادواتها ومنفذي العدوان النظام السعودي والاماراتي  يتضح جلي للمجتمع الدولي والمراقبين ان هدف الادارة الامريكية هو وقف التقدم حول مارب التي تمثل المصدر القومي والثروه النفطية الذي يسيطر عليه مرتزقة العدوان وفرض على اليمن عقوبات دولية من مجلس الامن تحت الفصل السابع لذلك لايمكن للمفاوضات السياسيه ان يكتب لها النجاح الا بصدور قرار دولي من مجلس الامن بوقف الحرب العسكرية على اليمن بدون قيد اوشرط وفك الحصار وبالتالي الدخول في مفاوضات سياسيه جادة مع تحالف دول العدوان وحل سياسي شامل بدون  تجزئة برعاية اممية غير ذلك لاينفع اي مبادره او تفاوض وتضييع الوقت بدون فائده

الشعب اليمني قرر الصمود والثبات ومواجهة الغزو الدولي والاستمرار بقصف العمق السعودي حتى ترضخ مملكة الرمال للحل السياسي الشامل وانهاء الصراع لان استمرار العدوان على اليمن سوف يجر المنطقة ودول الاقليم الى حرب اقليمية طاحنه وقطع الملاحة الدولية وفرض حصار عالمي على العالم لان الصراع هو من اجل البقاء نكون اولا نكون ننتصر او نستشهد  هذا والعاقبة للمتقين

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