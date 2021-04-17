اليمن

الحوثيون يعلنون قصف "هدف حساس" في قاعدة الملك خالد


أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية اليوم السبت، عن شنها هجوما بواسطة طائرة مسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية.

وكتب المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع، على حسابه في "تويتر" أن طائرة بدون طيار من طراز " قاصف 2K" قصفت "هدفا عسكريا حساسا" في قاعدة الملك خالد الواقعة في خميس مشيط، مضيفا: "كانت الإصابة دقيقة".

ولم يعلن تحالف العدوان الذي تقوده السعودية حتى الآن عن رصد أي هجمات من الحوثيين على المملكة اليوم.

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