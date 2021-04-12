اليمن

اليمن/ عملية الـ30 من شعبان في سياق توازن الردع لإيقاف العدوان

65 2021-04-12

 

هاشم علوي ||

 

دائماً مايتبع العميد يحيى سريع المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية ان تنفيذ العمليات داخل عمق العدو السعودي بعبارة ان هذه العملية تأتي في اطار الرد المشروع على العدوان ولن تتوقف مادام العدوان السعوصهيوامريكي والحصار على شعبنا مستمرين  .

ولن يتوقف استهداف دول العدوان وعواصمها ومنشئاتها الحيوية والحساسة مادام العدوان والحصار مستمرين وهذا ماأكده العميد سريع في البيان الخاص بعملية الثلاثين من رمضان والتي استهدفت القوات المسلحة اليمنية مصافي شركة ارامكوا في حدة والجبيل بعشر طائرات مسيرة ومرابض الطائرات في ابها وخميس مشيط وجيزان بخمس طائرات وصاروخين بالستيين حققت العملية بنجاح وبدقة عالية بتوفيق من الله، القوات المسلحة اليمنية تستبق شهر رمضان بهذه العملية قبل ان يدخل شهر الصيام لعل دول العدوان تجعل له حرمة وترعوي عن العدوان على الشعب اليمني الذي جربها خلال ستة اعوام انها لاترعوي عن سفك الدماء في الاشهر الحرم والاعياد والمناسبات الدينية السنوية والاسبوعية حتى انها تقصف في ايام الجمعة وساعات الصلاة فلافرق لديها بين الجمعة والسبت او الفجر والظهيرة والمغرب فلم يعد لديها محددات ذات حرمة، وتدرك القوات المسلحة اليمنية ان استمرار تحالف العدوان بغيه وعدوانه وحصاره لن ينجيه من العقاب الموجع ومن حيث لايحتسب،.

عملية الثلاثين من شعبان ستتبعها الاول من رمضان والسادس من رمضان والسادس عشر من رمضان والثلاثين من رمضان ومثله سيكون شوال ومابعده حتى تزول مملكة الرمال من الخارطة السياسية والجغرافية ونظام بني مردخاي من الجزيرة العربية وكل الانظمة اللقيطة المتصهينة وستفتح مكة من جديد وسيعيد الشعب اليمني انتاج فلم الرسالة من جديد.

اليمن يرسل رسائله بالطرق التي يفهمها العالم المنافق وعلى العالم ان يستوعبها بالعقلية التي يراها وعلى الباغي تدور الدوائر...

مبارك عليكم شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار تقبل الله منكم صالح الاعمال ووفقكم وحفظكم ورعاكم وحرسكم بعينه التي لا تنام. وبهذه المناسبةيسعدني ان ارفع

اطيب التهاني والتبريكات  لقائد الثورة المجاهد العلم السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي حفظه الله وللقيادة السياسية ممثلة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الاعلى واعضاء المجلس السياسي الاعلى وللقوات المسلحة اليمنية والابطال في القوة الصاروخية والطيران المسير والدفاع الجوي والقوات البرية والبحرية والدفاع الساحلي وكل صنوف القوات المسلحة واللجان الشعبية وقوات الامن المختلفة، كما نرفع التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لابناء شعبنا المجاهد الصابر المتوكل على الله سائلين المولى عزوجل النصر والتمكين والثبات للمجاهدين في مختلف الجبهات.

اليمن ينتصر.. العدوان يحتضر

سنكسر قرن الشيطان

الله اكبر  . الموت  لامريكا  . الموت لاسرائيل. اللعنة على اليهود النصر للاسلام.

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