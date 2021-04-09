لماذا تمنع السعودية عودة المغتربين اليمنيين الى بلدهم؟!

هاشم علوي ||

تتعمد مملكة بني مردخاي اهانة ابناء اليمن المغتربين في بلاد الحرمين وتمارس في حقهم الاعمال الغير انسانية وغير اخلاقية.

نظام بني سعود الذي يقود تحالف دولي ضد الشعب اليمني ويمارس القتل والتدمير والحصار منذ ستة اعوام ابتكر مؤخرا طريقة جديدة لاهانة ابناء اليمن وهي منع دخول السيارات ذات الدفع الرباعي الى اليمن لان الحوثيين كما يسمون احرار اليمن يستخدمونها في الجبهات،في مبرر سمج يقصد به اهانة المغتربين في المنافذالبريةوحجزهم ومنع دخولهم اليمن من منفذي شرورة والوديعة اللذين لاتوجد بهما خدمات عامة من مطاعم وفنادق ومرافق صحية فالمغتربين يفترشون الارض ويلتحفون السماء باطفالهم ونساؤهم وكبار السن منهم والمرضى وغيرهم ممن قرروا العودة اليمن لقضاء شهر رمضان بين اهليهم في بلادهم.

هذه الاجراءات التعسفية المعهودة من النظام السعودي تلاحق المغتربين حتى الحدود وتنغص على الشعب اليمني حياته بالحصار والعدوان السافر.

لنأتي الى قانونية هذه الاجراءات في اطار الاعمال العدوانية الغير قانونية فالعدوان والحصار يتنافى مع اي قيم انسانية ومواثيق دولية واذا سلمنا بمشروعية العدوان والحصار والقرار الاممي ٢٢١٦الذي شرعن العدوان والحصار فهل تندرج السيارات اللاندكروزر ذات الدفع الرباعي ضمن الاسلحة الممنوعة من الدخول الى اليمن،اي انحطاط اخلاقي تضع مملكة البعران نفسها فيه واي عار تمارسه ما تسمى بشرعية الفنادق بصمتها عن تلك الاجراءات الغير انسانية وان تحدث احد المرتزقة في حكومة الفنادق فماذا سيقول؟اكثر ما يمكن ان يقوله ان حدث هو ان لمملكة البعران الحق في اتخاذ اي اجراءات تحمي امنها واستقرارها ويوقف تهديد المليشيات الحوثية المدعومة من ايران،وهذا هو الفضيحة من حكومة الفضائح التي تمكن العدو النيل من كرامة مواطنيهم.

ايها المرتزقة ايها القابعون في قصر اليمامة ايها الساهرون في غرف العمليات ايها المنظرون في مطابخ الاعلام المنحط عليكم ان تعلموا ان الشعب اليمني الحر سيأتيكم من حيث لا تحتسبون وطائرات وصواريخ القوات المسلحة اليمنية لاتحتاج الى سيارات المغتربين للزحف داخل العمق السعودي فالسماء تمطر صواريخ وطائرات مسيرة اما الزحف البري فقد رأيتم وترون المقاتل اليمني يزحف نحوكم باقدامه الحافية ويحرق مدرعاتكم ودباباتكم بالولاعات ولا يحتاج لسيارات المغتربين العائدين الى اهلهم ومدنهم وقراهم لقضاء شهر رمضان المبارك.

هذه الاجراءات لم تفعلها اسرائيل مع الفلسطينيين في منافذ غزة ولم نسمع بهذه الاجراءات المنحطة سوى في مملكة بني مردخاي ومثلها مثل كفالة المغترب وضريبة المولود لمغترب ورسوم الكفيل والاقامة انها اعمال مشينة ليست جديدة وسبقتها اجراءات تعسفية للمغتربين كثيرة.

تسلق مواقع العدو السعودي ربما تحتاج احيانا لسلالم حديدية كما في غزوة ذات السلالم فهل ستمنعون السلالم من دخول اليمن فالجيش اليمني يحرق آلياتكم بالولاعات فهل ستمنعون الولاعات من الدخول الى اليمن؟امنعوا الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة إن استطعتم.!!!!

الى مبعوث السويد الذي قيل انه وصل مارب للاطلاع على الوضع الانساني عليك بالنظر الى طوابير السيارات في منفذ شرورة واطلب من حرس الحدود ان يؤمنوا لك مرحاض للتبول الدبلوماسي عندها تدرك المعاناة الغير انسانية التي يعيشها المغتربين اليمنيين العائدين الى بلادهم اما العرادة فالجيش اليمني كفيل بالتعامل معه التعامل اللازم واما مخيمات النازحين في مارب اعتقد انك ان زرتها قد وجدت آليات ادوات العدوان ومتارسهم وخنادقهم داخل المخيمات.

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