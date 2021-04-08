اليمن

التنظيمات الإرهابية..عدو في باكستان وصديق في اليمن !!


 

إكرام المحاقري ||

 

حين ما روجت السياسة الأمريكية للتنظيمات الإهاربية في المنطقة، كاد صداها أن يغزو العالم إجراما وعبثا، وما بين دعم معلن ومعارك وهمية، استطاعت السياسة الأمريكية أن تمرر المخططات الإرهابية في أي دولة تشاء، وحين يُستهدف الإرهابيين في افغانستان ويُدعمون في اليمن من أجل نصرة القضية الصهيونية، كان يجب على تلك السياسة المختبئة أن تقف خلف طاولة المساءلة القانونية، والمؤسف هو أن هذه السياسة أصبحت هي القانون بذاته!!

إبان تحركات بن لادن، قامت قيامة الجيوش الأمريكية، واستنفرت من أجل محاربة "الإرهاب"، وهكذا فعلوا في العراق، أما في سوريا فالحال فيها هو كالحال في اليمن، وبدأت المخططات الأمريكية تتكشف حتى باتت على قاب قوسين أو أدنى من السقوط في الهاوية، فالتحركات بالنسبة للتنظيمات الإرهابية المتمثلة بـ "القاعدة ـ و ـ داعش" باتت محط الشبهة للضحية نفسها، وما حدث في اليمن مؤخرا كان طامة بحق تلك التنظيمات التي فقدت هيبتها تحت لواء أمريكا، وما حدث لهم في محافظة (البيضاء) من التنكيل كان أكبر شاهد على وضعهم الضعيف الذي لا يقل عن وضع جيوش العدوان ومرتزقتهم.

فأمريكا مؤخرا قد حركت جميع أحجار الشطرنج قاصدة بذلك الكسب الغير العادل، لكنها تعثرت في تحريك حجر الملك والذي تمثل في التنظيمات الإرهابية، فتحريكها قد أزاح الستار عن مخططات العدو الصهيوني في المنطقة، وكشف حقيقة "القاعدة ـ و ـ داعش" لمن ينتمون اليها ومن يحاربون وماهية القضية التي يتحركون من أجلها، فهم ليسوا إلا أداة أمريكية قذرة، يتقمصون ثوب الإسلام وهم الد الخصام.

حين غاب الوعي عن المجتمعات المسلمة تبجحت السياسة الأمريكية في المنطقة كمنقذ للأمة الإسلامية من هلاك الإرهاب الذي صنعوه هم، لذلك قدمت التنظيمات الإرهابية كعدو لأمريكا، ومن أجل محاربتها فقد تغلغت الجيوش الأمريكية في تلك المناطق والدول التي تتواجد فيها، ليس بغية لتطهيرها بل من أجل احتلالها وهذا ما حدث في "باكستان"، لكن الواقع الراهن كما يقال هو زمن كشف الحقائق، وفيه وقعت تلك التنظيمات في هاوية ال الانكشاف الواضح وأصبحت تمثل أمريكا رأسا دون أي ستار، وأصبحت الشعوب في المنطقة تعي ذلك جيدا، وهذا ما أفسد اللعبة "الصهيو-أمريكية"، لكنه لم يردعهم تماما ولكنهم حاولوا المكابرة واللعب على المكشوف، لكن ليس لهم سبيل في اليمن !!

فالخطوة التي قام بها تحالف العدوان باشراف من العدو الصهيو-أمريكي، كانت خطوة للوراء، فالقاعدة وداعش لن يكونوا أولي قوة واولي بأس شديد مقارنة بالمرتزقة الأخرين، فالجميع قد ناله من الخزي ما نال أمريكا، والضربات اليمنية قد قصمت العمود الفقري للعدوان، حتى وإن جندوا كل من يحمل في يده سكين ومنشار، فالوضع في اليمن يختلف كليا عن الوضع في القنصلية السعودية في تركيا!! ولهذه الجملة حسابات تعرفها تلك التنظيمات الصهيونية كما يعرفها الساسة الأمريكيين من جمهوريين وديموقراطيين.

ختاما:

التنظيمات الإرهابية هي صنيعة أمريكا سواء بقيادة بن لادن أو البغدادي أو بلعيدي، فجميعهم عملاء ويخدمون المشروع الصهيوني وينفرون الإنسان عن الإسلام، كان ذلك هدفهم لكنهم وقعوا في شراك العنكبوت وأصبحوا واهنيين في مواجهة اليمنيين، فجميع المرتزقة قد تراجعوا للخلف في كل مواجهة، ومن ضمنهم القاعدة وداعش، فاليمن لا يوجد في سطحها أرض للمحتل ولا للمرتزقة قرار، بل أن في باطنها مقبرة واسعة للغزاة، وإذا أراد العدو الصهيوني استعراض عضلاته فعليه ألا يتراجع، لكن عليه أن يدرك أن الرصاصة التي ستردعه في اليمن لن تتوقف إلا عندما تطهر الاراضي الفلسطينية، فالقضية بالنسبة لليمنيين هي القضية، وإن غدا لناظره قريب.

ــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
التنظيمات الإرهابية..عدو في باكستان وصديق في اليمن !!
اليمن/تحالف العدوان ضيق الخيارات..النهاية والانهيارات!!
اليمن/ لماذا ارسل المرتزقة تعزيزات عسكرية الى قرى الكدرة في قدس هذه اليومين ؟
لايوجد سويد آخر في مأرب فالعدوان يحتضر
مأرب/ تحالف العدوان ومخيمات النازحين..المؤامرة والاستثمار!!
الطمع والعطاء لايستويان وتعود قصة اصحاب الجنة بصورة الكبوس
اليمن/ انحطاط اعلام العدوان وحقارة المرتزقة في وسائل التواصل!!!
قوى العدوان تحتمي بالنازحين بمأرب والجيش واللجان يقتربون من النصر
إضحك على خيبتك ياسعودي والشاطر من يضحك اخيرا..!
ضربة عين الأسد وعين الذل أرامكو..خط التوازن لإنها الفتن .
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابراهيم العرامي : كتابات الاستاذ هاشم علوي مسجل عام جامعة اب تزيدا مزيدا من العزة واكرامة ونفتخر بوجود كتاب وسياسيين ...
الموضوع :
اليمنيون يحتشدون باليوم الوطني للصمود وقادمون بالعام السابع
زيد مغير : حينما يذكر اسم الاردن امامي اتذكر مجزرة ايلول الاسود الذي قتل فيها 120 الف شاب مسلم بالاتفاق ...
الموضوع :
وزير الزراعة العراقي يستخف بعلم بلاده..!
رسول حسن..... كوفه : هم تعال اضحكك وياي جا مو طلعت ايران توديلنه انتحاريين يكتلون الشيعه جا مو واحد بعثي زار ...
الموضوع :
خلي أضحكك وياي..!
احمد الدوسري : شكرا للعاملين في المنافذ الحدودية شكرا الي الأستاذ كمال الشهم مشهود له الشجاعه والكرم.اخوكم احمد الدوسري من ...
الموضوع :
احباط محاولة تهريب اكثر من 300 مليون دولار اميركي من منفذ طريبيل
رسول حسن..... كوفه : دوله حضاريه حديثه عادله ثلاث مفاهيم الحضاره... الحداثه... العداله هل يوجد الان دوله في العالم جمعت هذه ...
الموضوع :
ألواح طينية، أصحوا يا بُكمٌ..حتى لا نكون كالذين سادسهم كلبهم..!
سيد حيدر ال سيديوشع : الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية واجب انساني ، واجب ديني ، واجب إسلامي ضعيف من يقول غير ...
الموضوع :
هل يجب مساعدة فلسطين؟!
احمد جاسم : فساد اداري ومالي بكل دوائر الخالص وبلتعاون مع القائم مقام الضريبه كله رشاوى يله تكمل المعامله والضربه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن..... كوفه : جزاك الله خيرا سماحة الشيخ الباحث الكبير في القضية المهدوية على هذه التوضيحات المهمه واكرر طلبي لسماحتك ...
الموضوع :
في منتدى براثا الفكري .... البيئة الاجتماعي وخارطة المواصلات كمحددات فاعلة لتشخيص هوية اليماني الموعود
رسول حسن..... كوفه : اما اصحاب القرار بخفض قيمة الدينار هم اغبياء او انهم يرون غباء الشارع العراقي او لا.. بل ...
الموضوع :
ردّوها إن استطعتم..مبرِّراتُ رفع سعر الدولار باطلةٌ وهذا ردُّنا
رسول حسن..... كوفه : ايران اذا هددت نفذت واذا نفذت اوجعت فديدنهم الفعل وليس الانفعال اقول مابال من يقتل ضيفهم فيهم ...
الموضوع :
وزير الدفاع الإيراني يتوعد... "سيتلقون الرد على هذا العمل الشنيع"
فيسبوك