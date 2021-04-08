اليمن/ لماذا ارسل المرتزقة تعزيزات عسكرية الى قرى الكدرة في قدس هذه اليومين ؟

فهمي اليوسفي * ||

بحكم انني من أبناء محافظة تعز وتحديدا مديرية المواسط التي تضم قدس وبني يوسف وبني حماد والأخمور والأعلوم .اعرف جيدا هذه المديرية . من سهولها ووديانها وجبالها .

عندما انظر الى قرى الكدرة في منطقة اجدها قريبة من منطقة الأحكوم ويفصل هذه القرى عن منطقة الأحكوم وادي صبن . والمحافظ سليم مغلس هو من ابناء هذه المديرية .

بعد تحرير منطقة الأحكوم من قبل القوة الجهادية ومصرع القيادي الزريقي على يد المجاهدين من الجيش واللجان الشعبية . اثار رعب المرتزقة بما فيهم مرتزقة التدعيش التابعين لحزب الإصلاح حيث اصبحوا يتوقعون سقوط منطقة قدس بعد الأحكوم ولم يجد هؤلاء المرتزقة سوى إرسال تعزيزات عسكرية منها اسلحة ثقيلة للكدرة بهدف الأتي .

.. محاولة فتح خط الى منطقة الأحكوم خصوصا مع إقتراب صنعاء من هيجة العبد التي تربط منطقة التربة بمحافظة لحج ..

.. إقحام ابناء كدرة قدس في معركة جديدة كمقدمة لإقحام منطقة قدس بشكل عام في المواجهة بإعتبار ذلك يخدم حزب الإصلاح .وإقحام هذه المنطقة يعني إقحام العناصر المحسوبة على التيارات الوطنية منها الناصري والاشتراكي ليخوضوا معركة لصالح حزب الإصلاح

.. الشروع في تدعيش تلك المنطقة ...

.. كما ان ضمن اهداف المرتزقة تحويل الكدرة الى معسكر جديد يعزز جبهتي الصلو وحيفان لأن المنطقة قريبة من هذه الجبهتين ..

*فهمي اليوسفي نائب وزير الإعلام .